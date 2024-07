Partidos confirmam Juca de Bala e Luciano em Laranjeiras

Os partidos MDB, PSD, Republicanos e a FEBrasil da Esperança (PT, PV e PC do B) realizaram neste sábado, 27, em Laranjeiras, as convenções partidárias, que se iniciaram na Câmara de Vereadores e se encerraram em uma grande mobilização de muita euforia e alegria dos apoiadores, no Clube Recreativo Antônio Carlos Franco.

As siglas, que formam a coligação “Pra Laranjeiras Continuar Avançando”, homologaram a candidatura do prefeito Juca à reeleição e Luciano da Várzea, como candidato a vice-prefeito. Assim como, 48 candidatos que vão disputar uma das 11 vagas na Câmara de Vereadores no mandato de 2025 a 2028.

Na convenção, o grupo mostrou união e força e os apoiadores reafirmaram que querem Juca de novo para administrar Laranjeiras nos próximos quatro anos. Em um discurso que emocionou a todos, Juca deixou muito claro que está pronto, preparado e querendo e que tem muita garra e força de vontade para continuar um projeto aprovado por quase 80% dos laranjeirenses.

“Sei que muitos vão tentar enganar o povo, mas, somente nós temos um projeto concreto para administrar Laranjeiras e continuar no rimo certo e no desenvolvimento. Recebemos uma Prefeitura arrasada, um desastre total e quase quatro anos depois, o povo voltou a sorrir, ter autoestima e qualidade de vida. A prova disso é que o nosso governo tem quase 80% de aprovação. Os índices são fruto de muito trabalho e dedicação”, disse Juca.

O empresário e líder do grupo político de Juca e Luciano, Marcos Franco reafirmou o compromisso em apoiar a chapa da coligação Pra Laranjeiras Continuar Avançando. “O apoio a Juca acontece desde 2004 e continuamos seguindo firmes e fortes nesta jornada. Estamos para agradecer todo o apoio recebido pelo povo e continuar um legado iniciado pelo meu pai, o ex-prefeito, Antônio Carlos Franco. O apoio dos parlamentares das bancadas municipal, estadual e Federal, também são de extrema importância para este grupo que se mantém forte e coeso”, destacou Franco.

Também proferiram discursos na convenção, em Laranjeiras, o prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande, o presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, os deputados federais, Katarina Feitosa, Fábio Reis e Rodrigo Valadares, além do senador Rogério Carvalho e outras lideranças políticas de Sergipe.

