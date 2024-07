Partidos confirmam Lucas e Zé Nunes como candidatos em Telha

Os partidos PSD e União Brasil realizaram neste domingo, 28, em Telha, as convenções partidárias que homologaram as candidaturas de Lucas Freire (Lucas de Flávio) e José Nunes como candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Telha, para as próximas eleições em 6 de outubro.

O evento da coligação “Pra Telha Continuar Avançando” lotou a quadra poliesportiva Francisco dos Santos (Francisco de Bráulio), emocionou os apoiadores, causou euforia e muita confiança, que a partir de janeiro, Lucas de Flávio dará continuidade ao trabalho de progresso e desenvolvimento iniciado pelo atual prefeito Flávio Dias, que encerra o seu mandato em 31 de dezembro.

Lucas de Flávio é um jovem engenheiro civil, conhecido por sua humildade e lealdade ao prefeito Flávio Dias. A indicação dos dois candidatos indicação foi fruto de um intenso diálogo dentro do grupo político. O atual vice-prefeito Bidolo, junto com as lideranças do povoado São Pedro – Carlito, Jurandi, Wilson – e todos os pré-candidatos a vereadores, participaram ativamente das discussões, reforçando a união do grupo. Esse processo coletivo assegura que a escolha não foi individual, mas sim uma decisão de grupo, consolidando a coesão e o comprometimento de todos com o futuro de Telha.

José Nunes Filho é ex-vereador e foi o mais votado da cidade em 2020. Ele possui um perfil jovem e humilde, é amplamente respeitado pelo povo telhense. Sua determinação e vontade de ver Telha avançar ainda mais foram fatores decisivos para sua indicação. Membro do União Brasil, José também traz uma visão alinhada com os ideais de progresso e desenvolvimento que têm caracterizado a gestão atual.

Para reforçar a união e o fortalecimento do grupo político em Telha, se fizeram presentes na convenção, o ex-deputado André Moura, o deputado Cristiano Cavalcante, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade, além de vereadores e lideranças políticas locais que dão sustentação aos dois partidos.

Por ASCOM Coligação Pra Telha Continuar Avançando