Paulo Júnior comemora posse de novos agentes da GM de São Cristóvão

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comemorou a posse de 20 novos agentes efetivos da Guarda Municipal de São Cristóvão, classificados no concurso público realizado em 2023. A solenidade reuniu secretariado e vereadores do município.

Paulo Júnior relembrou sua atuação a favor da estruturação da Guarda quando era vereador de São Cristóvão.

“Em 2020, como vereador, tive a honra de presidir a Câmara Municipal na aprovação do projeto que criou e estruturou a Guarda Municipal de São Cristóvão, um marco histórico para nossa cidade. Hoje, vejo com orgulho a posse dos novos agentes, que chegam para reforçar o compromisso com a proteção da nossa população”, destacou o parlamentar.

Os novos guardas atuarão na proteção do patrimônio público, na segurança comunitária e na promoção do bem-estar social, contribuindo para a construção de uma cidade mais segura.

“A Guarda Municipal desempenha um papel fundamental na segurança pública e na preservação da ordem. Como deputado estadual, seguirei à disposição para apoiar a instituição e lutar por mais investimentos que garantam melhores condições de trabalho e a valorização dos profissionais”, reforçou Paulo Júnior.

A posse dos novos agentes representa mais um passo na consolidação da Guarda Municipal de São Cristóvão, que se fortalece como um importante órgão de proteção para a população.

“Dentro da nossa política de segurança pública, os agentes serão fundamentais para proteger os cidadãos e fortalecer a sensação de segurança para moradores e visitantes. Estamos investindo aproximadamente R$1,2 milhão nessa importante política pública, garantindo mais tranquilidade para todos”, afirmou o prefeito Júlio Nascimento, reconhecendo a posse da guarda como um momento histórico para a Cidade Mãe.

