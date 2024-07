Paulo Júnior destaca ordem de serviço em São Cristóvão

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou de assinaturas de investimentos em infraestrutura em São Cristóvão nesta sexta-feira, dia 5. Foram mais de R$ 42 milhões entre recursos do PAC e do munícipio para urbanizaçâo, drenagem, construção e regularização fundiária.

No Rosa do Oeste, loteamento localizado no Eduardo Gomes, Paulo Júnior assinou, juntamente com o prefeito Marcos Santana, ordem de serviços de aproximadamente R$8 milhões para pavimentação e drenagem de 31 ruas. O investimento beneficia, além do Rosa do Oeste, vias do Rosa Elze, Eduardo, Marcelo Déda e Luiz Alves.

“Este será o último inverno com lama porque essa gestão, esse grupo tem compromisso com a qualidade de vida e com a mobilidade. Essa é uma administração que trabalha, que se empenha para transformar a vida das pessoas. São Cristóvão precisa de gestores e não de politiqueiros”, disse.

Pela manhã, foi assinado contrato dr R$ 34 milhões do PAC para urbanização da cidade baixa, construção de uma escola de Educação Infantil no bairro Rosa Maria e a regularização fundiária no Tijuquinha.

“Um conjunto de investimentos que prepara São Cristóvão para o futuro!”, afirmou o parlamentar.

Durante a solenidade, o prefeito Marcos Santana falou sobre o propósito dos investimentos. “No primeiro mandato, encontramos a cidade caótica, sem água nas torneiras, com infraestrutura urbana precária e corpo de servidores desmotivados. Mas lutei para estar aqui, pois sempre sonhei em ser prefeito de São Cristóvão, sobretudo durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, graças ao programa PAC Seleções, do governo federal, assinamos este contrato significativo para o município, de R$30 milhões para a reurbanização da Cidade Baixa. Um investimento de suma importância para proporcionar segurança e qualidade de vida às mais de 4 mil famílias beneficiadas direta e indiretamente. Este programa representa um compromisso real com o povo brasileiro e estou muito feliz por isso”, pontuou.

