Paulo Júnior destaca importância da procissão do fogaréu, em São Cristóvão

A tradicional procissão do Fogaréu, em São Cristóvão, foi destaque na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 16. O deputado estadual Paulo Júnior (PV) destacou a importância cultural da festa religiosa.

A Procissão do Fogaréu ocorre nesta quinta-feira, 17, com encenação da Paixão de Cristo e a participação de cerca de 80 atores. Além disso, mais de 200 homens percorrerão o Centro Histórico da cidade carregando tochas, iluminando as ruas e mantendo viva a tradição.

“A procissão do Fogaréu é um marco cultural e religioso de São Cristóvão. Um teatro ao ar livre que retrata os passos de Jesus antes da crucificação, movimenta a cidade e a economia”, disse o parlamentar.

A programação tem início às 17h, com a tradicional Missa de Lava-Pés, celebrada no Santuário Nossa Senhora da Vitória (Igreja Matriz). Às 20h, começa a encenação da Paixão de Cristo na Praça São Francisco, e, logo em seguida, a procissão pelas ruas históricas de São Cristóvão.

