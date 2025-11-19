Paulo Júnior destaca importância do FASC 2025 e reforça convite para 40ª edição do festival

O deputado estadual Paulo Júnior (PV), representante de São Cristóvão e autor da lei que transformou o Festival de Artes de São Cristóvão (FASC) em Bem de Interesse Cultural de Sergipe, reforçou a grandeza da edição de 2025. Durante sessão na Assembleia, ele convidou a população sergipana a prestigiar o evento.

Em seu pronunciamento, o parlamentar lembrou que, ao assumir o mandato, uma de suas primeiras iniciativas foi protocolar o projeto de lei que reconhece oficialmente o FASC como bem de interesse cultural, garantindo que o festival seja preservado, fortalecido e mantido independentemente de mudanças de gestão, tanto na Prefeitura de São Cristóvão quanto no Governo do Estado.

“Investir em cultura é fortalecer nossa identidade”, afirma Paulo Júnior

Para o deputado, o FASC representa “o ápice da cultura sergipana” e tem impacto direto na economia criativa do município. “Senhor Presidente, registro e deixo o convite a todos os parlamentares e à população sergipana para prestigiar o Festival de Artes de São Cristóvão, um dos maiores eventos culturais do Nordeste. Assim que assumi o mandato, protocolei o projeto que transformou o festival em Bem de Interesse Cultural para que ele permaneça no calendário e siga sendo realizado pelas futuras gestões. É uma festa que movimenta São Cristóvão, fortalece nossa economia e exalta a alma da cultura sergipana.”

O parlamentar destacou ainda que a edição deste ano reunirá mais de 113 atrações, entre artistas nacionais, sergipanos e mais de 20 sancristovenses, além de iniciar em uma data simbólica.

“A abertura acontece no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, mais uma demonstração do compromisso do festival com a cultura, a ancestralidade e a resistência da população negra.”

Maior investimento

Paulo Júnior também ressaltou o aporte financeiro que consolida o festival como referência nacional. Este ano, o custo total do evento é de R$ 6 milhões.

“Pela primeira vez, o Governo do Estado investe R$ 3 milhões, enquanto a Prefeitura de São Cristóvão e a iniciativa privada complementam o valor. É assim que se investe em cultura, com responsabilidade, com planejamento e com reconhecimento da importância desse patrimônio.”

Sobre o FASC 2025

Com o tema “Na Cultura a Gente Se Encontra”, a 40ª edição contará com 11 espaços multiculturais, nomes consagrados da música nacional — como Pabllo Vittar, João Gomes, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Marcelo D2, Olodum, Saulo e Dead Fish, além de dezenas de artistas sergipanos e grupos de tradição popular.

