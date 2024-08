Paulo Júnior percorre São Cristóvão para fortalecer candidatura de Júlio

As localidades das Pedreiras, Tijuquinha e Rosa Elze receberam o grupo do bem de São Cristóvão. Durante o fim de semana, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) percorreu o município, ao lado do candidato Júlio de Marcos Santana (União Brasil), apresentando propostas para a quarta cidade mais antiga do País seguir crescendo.

No Tijuquinha, Paulo lembrou que foi a gestão de Marcos Santana quem iniciou pavimentação de ruas e que lutou pela melhoria do transporte público na localidade. Hoje, ônibus novos circulam pelo local devido a intervenção da gestão.

“Esse time transformou São Cristóvão! Quem não lembra que éramos uma cidade sem serviço público, sem merenda, sem perspectiva? Hoje, somos o melhor Ideb do estado! Temos professores valorizados, que recebem o piso. Temos serviço de urgência 24 horas. Júlio é um gestor comprometido com nosso município, conhece as demandas e sabe como trabalhar para que nossa gente continue com dignidade e tendo melhorias”, afirmou.

No domingo, dia 25, foi Paulo, Júlio e Gedalva, candidata a vice-prefeita, estiveram no Eduardo Gomes e receberam apoio dos moradores.

Júlio Júnior

Júlio Nascimento Júnior tem 46 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe e tem dois filhos. Atuou como gerente de obras em diversas construtoras de Sergipe e acumulou experiências na esfera pública como gerente de contrato e responsável técnico de obras públicas no interior do estado.

Foi secretário municipal de Infraestrutura de São Cristóvão da atual gestão de Marcos Santana. Filiado ao União Brasil, é a primeira vez que disputará mandato eletivo.

Fonte e foto assessoria