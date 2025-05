Paulo Júnior solicitará documentação da frota de ônibus da Grande Aracaju

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) anunciou que irá notificar o Consórcio Metropolitano de Transporte de Aracaju com o objetivo de solicitar, formalmente, os laudos de vistoria e o licenciamento veicular de toda a frota de ônibus que atua no transporte público da Grande Aracaju e que atende os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

A medida visa verificar se os veículos estão em conformidade com o decreto publicado pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que estabelece critérios sobre o tempo de vida útil da frota. “Precisamos garantir que a população esteja sendo atendida por um transporte digno, seguro e de qualidade, conforme determina o decreto da prefeita”, afirmou o parlamentar.

Desde o início do seu mandato, Paulo Júnior tem cobrado melhorias na mobilidade urbana e defendido a realização de licitação para o transporte público. “A mobilidade urbana é um dos pilares do nosso mandato. A população não pode mais conviver com ônibus antigos, quebrando nas ruas e colocando em risco a segurança dos usuários. Vamos continuar fiscalizando e cobrando providências dos responsáveis”, reforçou.

O deputado também ressaltou que o transporte coletivo eficiente é essencial para o desenvolvimento econômico e social da região metropolitana de Aracaju, e que não medirá esforços para garantir transparência e qualidade nos serviços prestados à população.

Texto e foto assessoria