PC INICIA NOVA ETAPA DE IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE VEÍCULOS CUSTODIADOS NA DELEGACIA DE ESTÂNCIA

A Delegacia Regional de Estância deu continuidade à identificação e destinação de veículos apreendidos e depositados no pátio da unidade policial. A ação consiste no encaminhamento ao Detran/SE – de veículos sem registros policiais -, assim como a solicitação de exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) para identificação veicular, com o intuito de encontrar os proprietários e proceder com a devolução.

Na primeira fase, foram encaminhadas mais de 15 motocicletas para o Detran/SE, aos cuidados da empresa responsável pelo pátio do Departamento Estadual de Trânsito. Outras motocicletas foram devolvidas aos seus proprietários.

Nesta segunda fase, estão sendo destinados, para fins de custódia, os veículos sem qualquer informação acerca de seu proprietário, constatado por meio de laudo pericial.

Para o delegado responsável pela divisão de repressão a crimes patrimoniais de Estância, o trabalho vem sendo satisfatório para diminuir o acúmulo de veículos, com a consequente limpeza do pátio, afastando insetos causadores de doenças, gerando melhorias no local de trabalho dos servidores policiais e da população assistida.

“A pretensão é deixar o mínimo necessário de veículos custodiados na delegacia, razão porque os trabalhos de identificação e destinação serão intensificados durante esse segundo semestre”, pontuou o delegado Renato Tavares.

Fonte e foto assessoria SSP