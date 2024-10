PC prende mulher  e apreende droga no município de Própria

Policiais da Delegacia Regional de Propriá apreenderam na noite dessa terça-feira (22), cerca de 1kg de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão no Conjunto Maria do Carmo, em Propriá. Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações indicavam que um casal estaria transportando drogas de Aracaju para serem vendidas em Propriá. Diante da suspeita de tráfico, a polícia passou a monitorar os suspeitos. No início da noite, uma mulher foi flagrada chegando à residência do casal com a droga, possivelmente trazida da capital.

A mulher foi encaminhada junto com o material apreendido à Delegacia Regional de Propriá, onde foram adotadas as providências legais.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre atividades criminosas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181), com garantia de sigilo.

Com informações da SSP