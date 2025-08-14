PC prende suspeito de matar cadela e colocar corpo numa mala em Estância

Policiais da Delegacia Regional de Estância prenderam um homem em flagrante, após ele matar a cadela pertencente à própria mãe, com o objetivo de intimidá-la. O crime ocorreu nesta quinta-feira, 14, e foi denunciado à Polícia Civil pela tutora do animal.

Após a comunicação dos fatos, os policiais partiram em buscas, localizando o suspeito em sua residência logo após o crime. Segundo os primeiros levantamentos, o homem enforcou o animal, colocou o corpo em uma mala e deixou na porta da casa da mãe, em tom de intimidação.

“A Delegacia de Estância recebeu a notícia, por meio de uma senhora, que o seu filho, com a intenção de intimidá-la, teria enforcado e matado sua cadela. Em seguida, teria colocado o animal dentro de uma mala e deixado na porta da casa dela”, informou o delegado Renato Tavares, que acompanha o caso.

Diante da gravidade dos fatos, a polícia agiu rapidamente e prendeu o suspeito em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais. A mala com o corpo da cadela também foi apresentada na delegacia.

O delegado Renato Tavares destacou ainda que a legislação sobre maus-tratos a animais domésticos foi atualizada recentemente, aumentando a pena máxima para cinco anos. “Isso impede, nesses casos, o arbitramento de fiança pelo delegado de polícia. Por esse motivo, não será arbitrada fiança ao preso e ele seguirá para a audiência de custódia”, completou.

