Pedro Lua celebra trajetória e raízes no encerramento do Arraiá do Povo neste domingo

Cantor e compositor sergipano se apresenta pela terceira vez no palco que homenageia seu pai, o cantor Rogério, e se destaca como o “filho autêntico do país do forró”

O encerramento do Arraiá do Povo 2025, no próximo domingo, 29 de junho, será conduzido por um nome que carrega na voz e na alma a força da cultura sergipana: Pedro Lua. O artista, que é filho do saudoso cantor Rogério, volta ao palco que leva o nome do pai, pela terceira vez consecutiva, para celebrar o forró, a memória afetiva de seu povo e sua sólida trajetória como cantor e compositor.

Com quase 10 anos de carreira, Pedro Lua tem se destacado como um dos nomes mais autênticos da nova geração do forró. Autor de diversas composições, intérprete sensível e com voz marcante, ele equilibra com talento suas criações autorais e os clássicos do forró, incluindo canções eternizadas na voz de seu pai. Seus projetos, álbuns, clipes e parcerias refletem um artista que honra suas raízes e, ao mesmo tempo, imprime uma marca própria, moderna e afetiva à música nordestina.

Neste ano, o momento é ainda mais simbólico: Pedro Lua será o responsável por encerrar os festejos juninos do Arraiá do Povo, dividindo a noite com grandes nomes da música nordestina como Mestrinho, Flávio José e Elba Ramalho. “Subir nesse palco, que leva o nome do meu pai, é sempre um momento especial. Ano passado, tive a honra de abrir a programação. Agora, encerro o evento, celebrando o sucesso de uma festa que só cresce, se destaca e desperta a atenção de todo Brasil”, afirma.

Segundo o artista, sua relação com o forró se intensifica a cada São João. “Minha agenda cresce, mas aumenta ainda mais o amor e o respeito por esse lugar tão sagrado. Não é só porque sou filho de quem sou, mas por reconhecer a grandeza de uma tradição construída por gerações de homens e mulheres. Cantar forró é tocar na memória do Nordeste e isso não pode se perder”, relata.

Morando há um tempo em São Paulo para conduzir projetos pessoais e profissionais, o artista carrega Sergipe em sua essência e revela seus próximos passos na música. “Quando me mudei para São Paulo, passei a me entender ainda mais como sergipano e nordestino. Me aproximei de músicos incríveis da cena e, ainda este ano, vou lançar meu primeiro álbum totalmente dedicado ao forró”, revela o Pedro Lua.

Sobre Pedro Lua

O artista Pedro Lua, é cantor, músico, compositor e já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um grandioso projeto com o intuito de homenagear seu pai, o cantor Rogério. Foi então que surgiu o projeto Feito a Dois, incluindo a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, o cantor lançou o álbum “O Que Há de Segredo”. Inteiramente independente e produzido através de financiamento coletivo, com um expressivo engajamento do público, o CD contou com 8 canções inéditas e autorais, além de apresentações musicais.

Em 2020, lançou o single “Tanto Espaço”, em parceria com o também sergipano João Ventura. Dois anos depois, em abril de 2022, fez o lançamento do seu terceiro álbum, intitulado “Conversa”.

Há 3 anos, mudou-se para São Paulo para dedicar-se a projetos profissionais e neste ano de 2024 lançou o álbum “Isto é Amor” e alguns singles como “Som que balança” e “Pra depois”, disponíveis nas plataformas digitais do artista.

Por Regiane Sá – Foto: Júlia Rodrigues