Pedro Luan abre a festa ‘Coração de Mãe é Show’ nesta terça-feira em Aracaju

Nesta terça-feira, 16 de maio, o Shopping Jardins celebra o amor de mãe e agracia as famílias com uma noite especial ao som de Pedro Luan, Elba Ramalho e Luã Yvys. A festa acontece a partir das 18 horas, na área externa do empreendimento (Estacionamento D) localizado na zona Sul de Aracaju (SE). Os ingressos estão esgotados e o jovem músico sergipano promete alegrar e emocionar o público com seus sucessos autorais e interpretações únicas de clássicos nordestinos.

“É uma grande alegria fazer parte de um projeto tão especial como esse e poder homenagear as mães. Preparamos um show com composições minhas que já são conhecidas pelo público e também vamos apresentar versões de alguns sucessos de forró, já que estamos tão pertinho do São João e esse é um ritmo que representa bem o nosso estado. Tenho certeza que as mães vão gostar muito”, relata Pedro Luan.

Representante da Nova MPB, o músico, compositor e intérprete já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um grandioso projeto com o intuito de homenagear seu pai, o cantor Rogério, que havia falecido. Foi então que surgiu o projeto ‘Feito a Dois’, incluindo a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, o cantor lançou o álbum ‘O Que Há de Segredo’. Inteiramente independente e produzido por meio de financiamento coletivo, com um expressivo engajamento do público, o CD contou com 8 canções inéditas e autorais, além de apresentações musicais.

No ano seguinte, lançou o single “Tanto Espaço”, em parceria com o também sergipano João Ventura e, em abril de 2022, brindou o público com seu terceiro álbum, intitulado “Conversa”. Desde novembro do ano passado, Pedro Luan reside em São Paulo, onde dedica-se a projetos profissionais.

Elba Ramalho e Luã Yvys

Nesta terça-feira, 16, a icônica Elba Ramalho subirá ao palco do Shopping Jardins muito bem acompanhada pelo filho Luã Yvys. A artista multifacetada celebra 44 anos de carreira como cantora e promete festejar o mais puro amor com um repertório pra lá de especial, passeando por clássicos, como ‘De Volta pro Aconchego’, ‘Chão de Giz’ e ‘Bate Coração’, aos seus sucessos mais recentes, a exemplo de ‘Felicidade’ e ‘Maçã do Rosto’. A mãe de Luã Yvys, Maria Clara, Maria Paula e Maria Esperança e avó de Esmeralda preparou um chamego danado de bom para as famílias de Sergipe.

Coração de Mãe é Show

O quê? Noite especial em homenagem às mães com shows de Pedro Luan e Elba Ramalho com participação do seu filho Luã Yvys.

Quando? 16 de maio, a partir das 18h.

Onde? Estacionamento D do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Ingressos esgotados.

Foto: Júlia Cruz | Jouis

Lotti+Caldas Comunicação