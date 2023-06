Pedro Luan estreia  com shows no Forró Caju e no Arraiá do Povo

Dono de um talento musical singular como cantor e compositor, Pedro Luan já se destaca no cenário musical sergipano com seu carisma e criatividade.

Nesta semana, o artista dará mais um passo importante em sua carreira, estreando na programação dos festejos juninos de Sergipe com shows nesta segunda, 26 de junho, no Forró Caju, e na quarta, 28, no Arraiá do Povo.

Pedro Luan revela que já vinha se preparando para entrar no circuito musical junino em Sergipe e este momento concretiza um grande marco na sua carreira. “Preparamos um repertório que retrata a pluralidade, a beleza e a resistência do povo nordestino”, explica.

O artista conta que ainda pequeno, já subiu no palco do Forró Caju com sua maior referência musical, seu pai, o cantor Rogério, e acompanhou muitos shows. E, honrando a tradição do clássico “Sergipe é o País do Forró”, Pedro Luan carrega nas veias a paixão por esse ritmo tão próprio do povo nordestino.

“Estar no Forró Caju é maravilhoso, cantei muito com meu pai, que participou de todas as edições enquanto esteve conosco. Sobre o Arraiá do Povo, sem dúvida também será uma experiência única, subir no Palco que recebe o nome de Rogério, concretiza a certeza de que a memória dele permanecerá sempre viva”, finaliza o cantor.

Sobre Pedro Luan

Pedro Luan, artista da Nova MPB, é músico, compositor, intérprete e já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um grandioso projeto com o intuito de homenagear seu pai, o cantor Rogério, que havia falecido. Foi então que surgiu o projeto Feito a Dois, incluindo a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, o cantor lançou o álbum “O Que Há de Segredo”. Inteiramente independente e produzido através de financiamento coletivo, com um expressivo engajamento do público, o CD contou com 8 canções inéditas e autorais, além de apresentações musicais.

Em 2020, lançou o single “Tanto Espaço”, em parceria com o também sergipano João Ventura. Dois anos depois, em abril de 2022, fez o lançamento do seu terceiro álbum, intitulado “Conversa” e nesse mesmo ano conduziu um projeto mesclando grandes clássicos nordestinos com músicas autorais.

Em novembro do ano passado, mudou-se para São Paulo para se dedicar a projetos profissionais.

Por Regiane Sá