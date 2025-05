Pequeno Soares é candidato à Presidência Municipal do PT em Simão Dias

O vereador licenciado, Pequeno Soares, anunciou sua candidatura à presidência municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em chapa única.

O Processo de Eleição Direta (PED) ocorrerá no dia 6 de julho, e a candidatura de Pequeno foi amplamente apoiada por diversas lideranças políticas, incluindo o prefeito Cristiano Viana, vereadores, candidatos a vereadores nas eleições de 2024, além da militância petista local. A chapa liderada por Pequeno Soares é composta por 14 integrantes, cuja inscrição foi registrada na última sexta-feira, 2 de maio.

O vereador destacou a importância de sua indicação para o cargo, ressaltando a responsabilidade que terá ao gerir os destinos do PT em Simão Dias. “Estou comprometido em representar os interesses do nosso partido e da população, atuando com ética e transparência”, afirmou Pequeno.

O mandato para a presidência do PT tem duração de quatro anos, sendo permitida uma reeleição, o que demonstra o compromisso contínuo da sigla com a construção de um projeto político sólido e voltado para o bem-estar da comunidade.

A candidatura de Pequeno Soares representa uma nova etapa para o Partido dos Trabalhadores em Simão Dias, e sua liderança certamente trará novas perspectivas e fortalezas para a agremiação, buscando sempre o diálogo e a união entre os seus membros e a sociedade.

Texto e foto Marcos Peris