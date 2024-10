‘Pequenos Exploradores’ presenteia as crianças com copos exclusivos

Atividade recreativa acontece nos shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE)

Além de aproveitar o Circuito Jurássico que acontece simultaneamente nos shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE), a garotada tem a oportunidade de participar do desafio ‘Pequenos Exploradores’. A atividade recreativa presenteia os participantes com até dois copos exclusivos de 700ml com a temática de dinossauros e acontece até o dia 23 de outubro, ou enquanto durar o estoque de presentes, o que ocorrer primeiro.

Para embarcar nessa aventura pré-histórica e garantir o copo, o adulto responsável pela criança deve agendar a retirada do passaporte acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) ou do RioMar Aracaju (Android e iOS). Após retirar o passaporte no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), o participante deve percorrer quatro pontos do respectivo shopping para carimbar o material de acordo com as orientações contidas no card impresso. Vale ressaltar que apenas o cadastro no aplicativo não garante o copo.

Após conseguir marcar todo o passaporte, o responsável pela criança deve retornar ao CAC, apresentar um documento com foto e retirar o copo de dinossauro para colorir. Quem for à livraria Escariz do Shopping Jardins e apresentar o copo e o app do shopping instalado no smartphone, ganha desconto na compra de canetinhas e lápis de cor.

Cada percurso dá direito a um copo, ou seja, se o participante fizer a reserva e percorrer o circuito nos dois shoppings, ganha dois copos, sendo um em cada empreendimento. Confira o regulamento completo nos aplicativos dos shoppings Jardins (Android e iOS) e RioMar Aracaju (Android e iOS) e boa diversão!

Maior exposição de dinossauros da América Latina

Além da atividade recreativa ‘Pequenos Exploradores’, o ‘Circuito Jurássico’ conta também com a maior exposição de dinossauros da América Latina, encontros com o Velociraptor e exposição de fósseis gratuitos, além de parques temáticos com bilheterias próprias. A exposição reúne 40 réplicas de animais pré-históricos em tamanhos reais com sons e movimentos, proporcionando entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos, e acontece, simultaneamente, nas praças de eventos Ipê e Rio e nas áreas externas dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju. A atração conta com o recurso de audiodescrição. Basta o visitante acessar o QR code disponível em cada réplica.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o visitante pode adquirir o DinoPass gratuitamente, acessando os aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e do RioMar Aracaju (Android e iOS). O DinoPass dá acesso a áreas exclusivas para o público tirar fotos incríveis.

A mostra em parceria com Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a CCTECA reúne fósseis encontrados em território sergipano e meteoritos. O acesso é gratuito.

Já os últimos encontros com o Velociraptor acontecem neste fim de semana, 19 e 20 de outubro, a partir das 16 horas no Shopping Jardins. O acesso é gratuito mediante reserva feita pelo aplicativo do shopping.

Dino Play e Aventuras na Floresta

Na Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, ao lado da exposição do Circuito Jurássico, a criançada aproveita os brinquedos do Dino Play (com bilheteria própria). Já a Praça de Eventos Orquídea recebe o parque “Aventuras na Floresta” – um mar de bolinhas com tobogãs e cama elástica. O ingresso tem os valores de R$40,00 para 30 minutos de diversão e R$60,00 para 1 hora – ambos com acréscimo de R$1,00 por minuto extra. Apresentando o cadastro no Shopping Jardins App, o cliente recebe R$5 de desconto.

Dino Aventure

O circuito com piscina de bolinhas, escorregadores e outras atrações acontece na Praça de Eventos Mar do RioMar Shopping. O ingresso tem o valor de R$50,00 para 30 minutos de diversão e R$ 15,00 a cada 15 minutos adicionais.

