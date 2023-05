Perimetral Oeste: Missão do BID visita obras e constata avanços na execução do projeto

Representantes do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) estão na capital sergipana esta semana para realizar mais uma missão de supervisão das obras executadas pela Prefeitura de Aracaju, a partir do financiamento firmado com a instituição financeira. Os projetos financiados pelo BID integram o Programa de Requalificação Urbana de Aracaju – Construindo para o Futuro, e somam investimentos superiores a R$300 milhões e incluem obras de grade porte, a exemplo da construção da avenida Perimetral Oeste, vistoriada nesta quarta-feira, 24.

Acompanhados do secretário municipal de Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, e dos representantes da Unidade de Coordenação do Programa de Requalificação Urbana (UCP), os especialistas do BID estiveram em três das quatro etapas que compreendem a construção da nova avenida. De acordo com o secretário, as obras estão em estado avançado, atendendo a todas as exigências e indicadores previstos pelo programa.

“A construção da Perimetral Oeste está avançando com uma rapidez muito grande. Tivemos um primeiro encontro técnico com os representantes do banco, no qual mostramos imagens feitas por meio de drone, em que já foi possível passar uma impressão muito positiva e isso vai refletir. No mês que vem faremos o que é denominado de análise de carteira, onde será analisado o quanto já foi investido e gasto, para fazer as projeções para o futuro. Então, nesse momento, estamos com uma impressão muito satisfatória da obra”, aponta o secretário.

A obra para construção da Perimetral Oeste está ocorrendo em quatro etapas, respeitando as particularidades de cada uma delas. A nova avenida vai do bairro Jardim Centenário até o Lamarão, um total de 7,5km de extensão. O projeto vai fazer a mobilidade urbana de Aracaju avançar ainda mais com requalificação urbana e infraestrutura para acelerar o desenvolvimento de regiões vulneráveis da cidade.

“Temos na primeira etapa a construção de uma ponte. Na segunda etapa temos obras do bairro Bugio, onde tem pouco trabalho de aterro, mas muito trabalho de recapeamento. E a terceira etapa é onde realmente acontece a Perimetral, uma etapa muito interessante, porque é onde vemos toda evolução do trabalho que estamos fazendo, de recalcar o solo. É nesta etapa onde está sendo construído todo o aterro em cima do mangue, e onde estamos fazendo um trabalho específico, por se tratar de uma área com solo muito mole, necessitando de algo muito preciso e cuidadoso. A quarta etapa já está licitada e, tão logo o pessoal da Ação Social negociar a retirada dos moradores, nós iremos começar a executar a obra”, explica o secretário.

De acordo com a coordenadora geral da UCP, Michele Lemos, a missão de supervisão do BID ocorre a cada semestre. Desta vez, segundo a coordenadora aponta, a visitação foi direcionada prioritariamente às obras mais vultosas no sentido financeiro e socioambiental, como é o caso da Perimetral Oeste.

“A impressão que se tem é que os representantes do Banco têm ficado bastante satisfeitos por verificarem o quanto estamos conseguindo avançar com as obras, com o abraço da comunidade. A missão está sendo bastante produtiva, estamos conseguindo fazer a demonstração de tudo que está sendo executado e confrontando com as expectativas e atendimento dos indicadores previstos no programa”, destaca a coordenadora.

Alinhamento

Ainda dentro das atividades junto à equipe do BID, a Prefeitura de Aracaju realizou uma reunião de alinhamento na tarde desta quarta-feira, 24, no auditório do Centro Administrativo. O encontro teve como pauta principal as obras do conjunto habitacional que será construído no bairro Lamarão, que também será financiado pela instituição financeira. Um dos pontos conversados foi sobre o avanço dos estudos de adensamento do solo, para que possa ser iniciada a obra.

Segundo s diretora de Gestão Social de Habitação da Assistência Social de Aracaju, Rosária Rabelo, a negociação com as famílias que estão sendo indenizadas já está bem avançada. Ela explicou que, atualmente, 155 famílias já foram indenizadas, e 185 estão no bônus-moradia, e serão reassentadas.

“Já temos quase 85% dos imóveis negociados, e isso tem ocorrido de forma muito tranquila e dialogada com as famílias. Temos um processo muito ágil do ponto de vista das indenizações. A equipe do BID está bastante satisfeita com esse processo, porque tem durado em média de 15 a 30 dias no máximo. Então o balanço tem sido bastante positivo”, disse.

Rosária explicou também que é preciso realizar, inicialmente, toda a parte de solidificação do solo. “O local é uma região de mangue, então é preciso um prazo para que o solo possa se consolidar, e a gente possa entrar com a infraestrutura e iniciar a construção das unidades habitacionais”, declarou.

Esse processo foi detalhado pela engenheira florestal e coordenadora ambiental do Programa Construindo para o Futuro, Heloísa Rodrigues. “A área onde o conjunto habitacional será construído é o que se chama de solo mole, é uma região de manguezal. Para que a gente possa ter a estabilização do solo são utilizadas algumas técnicas, como o uso de geodrenos, e placas de recalque. Nas visitas que fizemos hoje pela manhã nós tivemos um feedback bastante positivo da equipe do BID, e amanhã [quinta-feira, 25] vamos observar novas obras”, disse.

Construindo para o Futuro

A partir do contrato de financiamento firmado com o BID, a Prefeitura de Aracaju já entregou diversas obras, como oito praças no bairro 17 de Março, dois ecopontos e o novo cercamento do Parque da Sementeira. Estão em andamento a execução de diversos outros projetos, a exemplo da obra da avenida Perimetral Oeste e a infraestrutura de um conjunto habitacional no Lamarão.

Também foram pagos com recursos do financiamento as indenizações de desapropriações realizadas na área por onde a avenida passará. Uma praça, no bairro Jabotiana, encontra-se em fase de licitação, bem como a reforma interna do Parque da Sementeira. Duas praças no bairro Santa Maria, erguidas também com recursos do BID, estão concluídas e serão entregues à população nos próximos dias.

Foto Sérgio Silva