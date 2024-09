Pesquisa aponta para a reeleição de Aline Vasconcelos em Poço Redondo

O instituto Dataform/ ECM Pesquisas avaliou o cenário político atual do município de Poço Redondo, no sertão sergipano. De acordo com a pesquisa estimulada, divulgada na manhã de hoje (dia 25), Aline Vasconcelos (Republicanos) será reeleita prefeita do município com 43,93%; Vado Gavião (União Brasil) possui 41,71%; Dr Manoel Moreira (Solidariedade) tem 3,93%; não sabem 6,67%; e nulo ou branco 3,76%.

A pesquisa possui o registro SE-02791/2024, com 600 entrevistas presenciais, realizadas nos dias 18 e 19 de setembro, em 17 localidades do município. Ela possui erro amostral de 3,1%, intervalo de confiança 95%. “As pesquisas realizadas pelo Dataform têm muitos acertos, inclusive em eleições em que acertaram até casas decimais. Esse é mais um estímulo para nossas idas às ruas, mostrando o que já fizemos por Poço Redondo e o que faremos em uma nova gestão”, afirmou Aline Vasconcelos.

A pesquisa também avaliou quem os eleitores achariam que será o vencedor das eleições, independente de quem irá votar. A confiança na reeleição de Aline Vasconcelos é de 46,5%; em Vado Gavião essa confiança cai para 38,63%; em Dr Manoel Moreira é de apenas 2,56%; não sabem 11,11% e nenhum deles 1,20%.

Por Assessoria de Imprensa