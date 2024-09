Pesquisa aponta que Ricardo Roriz deve vencer com folga em Santana do São Francisco

Enquanto existe uma disputa acirrada em muitos municípios sergipanos, em Santana do São Francisco, na região do baixo São Francisco, o cenário político parece bem definido. É o que apontou o resultado da pesquisa realizada pelo instituto IDPS Pesquisas e Serviços, na qual Ricardo Roriz (PSD) tem 52,4% à frente do candidato André Santana (PRTB).

Na pesquisa estimulada, quando são citados os nomes dos candidatos, Ricardo Roriz possui 68,9% dos intensões de votos; André Santana tem 16,5%; já 7,3% disseram que votariam em branco ou anulariam; não sabe ou não responderam também 7,3%. O IDPS entrevistou 380 eleitores do município, no dia 14 de setembro.

Sobre a rejeição, quando o pesquisador pergunta ao entrevistado: “em qual não votaria”, André Santana recebeu a indicação de rejeição de 67,3%; Ricardo Roriz obteve o percentual de 19,1% que não votariam nele; já 3% disseram que não votariam em nenhum: e 10,5% não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa está registrada com o número SE-09429/2024, com margem de erro máxima de 4,3 pontos percentuais e um índice de 95% de confiabilidade.

Fonte e foto assessoria