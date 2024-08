Pesquisa comprova crescimento acelerado de Alberto na Barra

Candidato à reeleição, o atual prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, (União Brasil) vem cada dia mais fortalecendo o seu nome junto ao eleitorado barracoqueirense. Pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Gadu mostra que o gestor lidera a corrida eleitoral na Barra. Trata-se da segunda pesquisa recente que aponta a liderança de Alberto.

Divulgada nesta segunda-feira, 19, a pesquisa do Gadu indica que, no cenário induzido, Alberto está em primeiro lugar com 38,80% das intenções de votos. Em segundo lugar, Airton Martins aparece com 37,40%, seguido de Danilo de Lula com 9%. Os indecisos representam 11,40% do eleitorado, já votos brancos ou nulos somam 3,40%.

Quando a pesquisa do Gadu é feita de forma espontânea, Alberto permanece na liderança com 31,60%. Airton está na segunda colocação com 31,20%, e Danilo com 7,80%. Neste cenário, indecisos computam 25,80% e votos brancos ou nulos constituem em 3,60%.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE-07168/2024 e contratada pela Revista Realce, a pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de agosto, com um total de 500 entrevistas. A margem de erro é de 4,35 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

Líder nas pesquisas

A pesquisa do Instituto Gadu validou mais ainda a amostragem divulgada, na última sexta-feira, 16, pelo Instituto W1WEBTV, que revelou a liderança de Alberto para as eleições de 6 de outubro na Barra.

Mais sobre Alberto

Advogado, assistente social e delegado aposentado, Alberto Macedo iniciou a carreira política ainda na juventude, aos 26 anos, quando foi eleito prefeito da Barra dos Coqueiros pela primeira vez, em 1989.

Em mais de 35 anos de história na política, o gestor sempre buscou contribuir com o progresso do município, elegendo-se vereador por três mandatos (2009-2012, 2013-2016, e 2017-2020).

Em 2020, Alberto retornou à Prefeitura da Barra dos Coqueiros ao ser eleito prefeito pela segunda vez. Com uma gestão focada na saúde, educação e desenvolvimento urbano, ele implementou uma série de obras que vão desde pavimentação asfáltica a criação e ampliação de unidades de saúde e educacionais.

Fonte e foto assessoria do candidato