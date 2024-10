Pesquisa confirma: Everton da Saúde consolida liderança em Porto da Folha

A Pesquisa foi registrada no TRE e realizada pela Nacional Pesquisas com 405 pessoas entrevistadas pessoalmente entre os dias 30 de setembro e 01 de outubro.

A mais recente pesquisa eleitoral realizada em Porto da Folha nos dias 30 de setembro e 01 de outubro traz resultados extremamente positivos para Everton da Saúde (UB). Com 405 entrevistas presenciais e uma margem de erro de 4,96% para mais ou para menos, o levantamento, registrado sob o número SE-00414/2024 no Tribunal Regional Eleitoral(TRE/SE), aponta uma vantagem consistente do candidato.

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores foram perguntados em quem votariam para prefeito sem a apresentação dos nomes, Everton da Saúde lidera com 42,63% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Thiago Santana (PSD), com 32,59%, seguido de Marlene do Sindicato (PDT), com 2,46%, e Idenilson Albuquerque (PSOL), com 1,34%. Um percentual significativo de 20,98% dos eleitores se mostrou indeciso ou optou por votos brancos e nulos.

No cenário da pesquisa induzida, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Everton da Saúde amplia sua vantagem, alcançando 45,98% das intenções de voto, enquanto Thiago Santana mantém a segunda colocação, com 34,15%. Marlene do Sindicato e Idenilson Albuquerque aparecem com 2,68% e 1,34%, respectivamente. O número de eleitores que afirmaram não saber ou não quiseram responder foi de 10,04%, enquanto os votos brancos e nulos somaram 5,8%.

Além de liderar as intenções de voto, Everton da Saúde também apresenta um índice de rejeição relativamente baixo. Apenas 13% dos eleitores disseram que jamais votariam nele, contra 23% de rejeição para Tiago Santana,13,5% para Marlene do Sindicato e 11% para Idenilson Albuquerque.

Quando os votos brancos e nulos são excluídos e consideradas apenas as respostas válidas na pesquisa induzida, Everton da Saúde consolida ainda mais sua liderança, alcançando 54,64% das intenções de voto, enquanto Tiago Santana aparece com 40,58%. Marlene do Sindicato e Idenilson Albuquerque seguem com 3,18% e 1,59%, respectivamente.

Com um cenário eleitoral tão favorável, Everton da Saúde se destaca como o candidato com mais chances de assumir a Prefeitura de Porto da Folha a partir de janeiro de 2025, consolida a confiança da população e reforça seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Fonte e foto EM Assessoria