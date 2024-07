Pesquisa divulgada pela TV Atalaia mostra liderança de Airton Martins na Barra

Pesquisa realizada pelo Instituto CTAS e divulgada nesta quinta-feira, 11, pela TV Atalaia mostrou que Airton Martins (PSD) segue liderando com ampla vantagem a disputa para prefeito da Barra dos Coqueiros. Ele aparece no levantamento com 57,4% das intenções no cenário induzido.

A pesquisa mostrou ainda que o segundo colocado aparece com 25,3% e o terceiro colocado com 4,7%. Do total de entrevistados, 10,8% não sabem ou não responderam e 1,8% representam brancos e nulos.

A pesquisa foi planejada e executada pelo Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe e está registrada sob o número SE-01109/2024. Foram realizadas 589 entrevistas presenciais, pessoais e individuais entre 4 e 5 de julho deste ano. A margem de erro é de 4% e o nível de confiança de 95%.

Foto assessoria

