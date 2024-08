Pesquisa do Instituto França revela intenções de voto em Canindé

O Instituto França realizou uma pesquisa de opinião em Canindé de São Francisco, divulgando as intenções de voto dos eleitores locais para as eleições municipais de 2024. O levantamento, contratado pelo portal https://imprensa24h.com.br/ , foi conduzido entre os dias 27 e 28 de julho de 2024, com uma amostra de 528 eleitores. A pesquisa, registrada sob o número SE-02599/2024, utilizou a metodologia de pesquisa de campo, presencial.

No cenário espontâneo, em que os eleitores manifestam suas preferências sem uma lista de candidatos, Machadinho lidera com 38,36% das intenções de voto. Kaká Andrade aparece em segundo lugar com 26,64%, seguido por Alex Feitosa (1,15%) e Dejenal do Som (0,79%). Um percentual significativo de 33,06% dos entrevistados ainda não sabe em quem votar ou preferiu não responder.

Já no cenário estimulado, onde os eleitores são apresentados a uma lista de candidatos, Machadinho aumenta sua vantagem, obtendo 48,13% das intenções de voto. Kaká Andrade registra 33,15%, enquanto Alex Feitosa e Dejenal do Som aparecem com 1,95% e 1,19%, respectivamente. Nesta simulação, 12,38% dos eleitores ainda estão indecisos ou preferem não opinar, e 2,20% indicaram que votariam em branco ou anulariam o voto.

Os dados revelam um panorama das intenções de voto no município de Canindé de São Francisco, oferecendo uma visão do atual cenário eleitoral. Como toda pesquisa, os resultados representam um retrato do momento em que foi realizada e podem variar até o dia da eleição.

Fonte: Imprensa 24h