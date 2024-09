Pesquisa eleitoral em Porto da Folha: Thiago Santana lidera com 46,2% das intenções

Relatório da Pesquisa de Opinião Pública de Porto da Folha revela Thiago Santana à frente com 46,2% das intenções de voto, seguido por Everton da Saúde com 35,1%. Confira os detalhes completos.

O Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe, CNPJ 34.686.514/0001-64, divulgou um novo relatório de opinião pública sobre o cenário eleitoral no município de Porto da Folha. Realizada entre os dias 14 e 15 de agosto de 2024, a pesquisa SE-08147/2024 contou com 586 entrevistas presenciais, apresentando uma margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea para prefeito, Thiago Santana aparece na liderança com 39,5% das intenções de voto, seguido por Everton da Saúde com 30,5%. Um número significativo de eleitores (24,1%) declarou não saber ou não responder (NS/NR). Marlene do Sindicato registrou 3%, enquanto Branco/Nulo somou 1,3%, Idenilson Albuquerque 1,1%, Miguel 0,3%, e Manoel de Rosinha 0,2%.

Na pesquisa induzida, Thiago Santana ampliou sua vantagem, alcançando 46,2% das intenções de voto. Everton da Saúde continuou na segunda posição com 35,1%, seguido por Marlene do Sindicato com 4,8%, Branco/Nulo com 3,8%, Idenilson Albuquerque com 1,8%, e NS/NR 8,3%.

Além das intenções de voto, o levantamento também abordou a rejeição dos candidatos. Um expressivo número de eleitores (53,4%) declarou que não soube ou não respondeu. Entre os candidatos, Everton da Saúde lidera a rejeição com 18,3%, seguido de Thiago Santana com 15%, Marlene do Sindicato com 10,5%, e Idenilson Albuquerque com 2,8%.

A pesquisa reflete o cenário eleitoral de Porto da Folha e pode influenciar os rumos da campanha até as eleições. Com uma disputa acirrada, as estratégias de campanha dos candidatos, especialmente os dois mais bem posicionados, Thiago Santana e Everton da Saúde, serão fundamentais nos próximos dias.

Fonte e foto assessoria