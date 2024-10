Pesquisa: Luiz Carlos tem 64% das intensões de votos em Brejo Grande

O Instituto França acaba de divulgar a mais recente pesquisa realizada no município de Brejo Grande, localizado no extremo leste sergipano. De acordo com a pesquisa, o candidato Luiz Carlos (PSD) tem uma vantagem de 42,4% sob o candidato Paulinho Tenório (PRTB). As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 e 28 de setembro de 2024, divulgada na manhã dessa quinta (dia 03), e possui uma amostra de 550 eleitores.

Pelo cenário induzido, Luiz Carlos tem 64,08% dos intensões de votos; já Paulinho Tenório possui o percentual de 21,68%; não sabem ou não responderam somam 14,24%. A pesquisa possui registro sob o número SE-07034/2024, erro de 4 pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%.

De acordo com o Instituto França, no cenário espontâneo, Luiz Carlos possui 63,44%; Paulinho Tenório tem 19,98%; brancos e nulos seria de 2,87%; e não sabem ou não responderam somam 13,71%.

Por Assessoria de Imprensa do candidato Luiz Carlos