Pesquisa para prefeito: Kaká na frente de Machadinho, em Canindé

Confirmando a expectativa gerada pelas avanços políticos e pelo constante crescimento do seu nome nas pesquisas de intenção de voto, sobretudo nas últimas semanas, o candidato a prefeito de Canindé do São Francisco, Kaká Andrade (PSD), ultrapassa agora o seu principal adversário Machado Barbosa (UB) e estabelece uma tendência eleitoral bastante positiva na reta final das eleições.

É o que atesta a nova pesquisa do Instituto W1WEBTV realizada entre os dias 18 e 21 de setembro, com 400 eleitores, cujos questionários e relatórios estão registrados no TRE sob o número SE-06326/2024.

Na resposta à pergunta espontânea (em quem você votaria se as eleições fossem hoje?), Kaká Andrade aparece com 44,48% e Machadinho com 38,53% de intenção de voto.

Na resposta à pergunta induzida (em quem você votaria se os candidatos fosses esses?) Kaká Andrade tem 46,75% e Machadinho 43,25% de Intenção de voto.

“A diferença entre os dois candidatos a prefeito mais citados é de 3,5 pontos percentuais. Esta assim caracterizado empate técnico pela margem de erro de 5 pontos para mais ou para menos” – diz o relatório da Instituto W1WEBTV.

Os outros candidatos a prefeito “Degenal do Som (AVANTE) e Alex de Chiquinho (PMN) têm respectivamente 1.25% e 1.00% de intenção de voto.

Nenhum, Branco e Nulo somam 2,25% e Não sabe e Não respondeu chegam a 5,50%.

A duas semanas das eleições, mantida essa tendência, o candidato Kaká Andrade (PSD) pode estar bem próximo de uma grande vitória para prefeito do município de Canindé do São Francisco. Para quem, há 4 meses, estava com 19 pontos abaixo do seu adversário, essa nova situação de Kaká Andrade nas pesquisas de opinião pública confirma uma grande virada política e justifica toda essa animação do seu grupo e de seus eleitores.