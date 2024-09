PESQUISA REFORÇA IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE SOLO EM PERÍMETRO IRRIGADO ESTADUAL NO ALTO SERTÃO SERGIPANO

Desde o início de setembro, agricultores do Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, território do Alto Sertão sergipano, estão participando da pesquisa de dissertação de mestrado da engenheira agrônoma Carla Tamilys Vasconcelos, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Na última sexta-feira, 20, mais produtores responderam a uma pesquisa e outros 20 fizeram a entrega de amostras de solo para análise no Laboratório de Solos do Departamento de Engenharia Agronômica da UFS. A adesão à prática da análise de solo nos lotes irrigados é uma meta da assistência técnica do Governo do Estado no local.

Esses 20 produtores já tinham participado da pesquisa e da palestra ‘Agricultura de sucesso: o básico bem feito’ no último dia 3, quando ganharam as análises de solo. Um deles foi Ozeias Beserra, agricultor irrigante e técnico agrícola. “Às vezes o produtor quer fazer a análise de solo, mas não sabe qual é o procedimento. Essa é minha experiência como produtor. Hoje como técnico sei o caminho a fazer. Essa doação ajudou bastante na economia para o produtor”, avaliou.

Na palestra, dois produtores ainda foram sorteados para receber avaliações da eficiência do sistema de irrigação dos seus lotes – uma avaliação individual que será dada por especialistas da UFS no início do mês de outubro. Todas as atividades compõem a dissertação de mestrado “Avaliação da Sustentabilidade do Perímetro Irrigado Califórnia”, da engenheira agrônoma Carla Tamilys Vasconcelos Araújo e são desenvolvidas pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema) da UFS.

“Para a minha dissertação eu necessito aplicar questionários com os irrigantes e a palestra foi a maneira que encontrei para reunir o pessoal de uma vez só. Para pensar no tema, perguntei ao gerente do California qual a maior dificuldade atualmente que os produtores estavam passando. A palestra teve como objetivo mostrar os problemas nas plantas, causados por alguma deficiência de nutrientes e frisar como é importante fazer análise do solo”, pontuou Carla Tamilys.

A avaliação tem a co-realização da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e administradora do Perímetro Califórnia. A palestra realizada no escritório da empresa em Canindé tratou dos temas ‘interpretação de análise de solo’ e ‘recomendações de adubação’.

“São temas de grande importância para o agricultor do perímetro irrigado e que se complementam. Nossos técnicos agrícolas sempre recomendam a análise de solo para fazer a adubação certa na hora de iniciar um novo plantio. Agindo assim, o agricultor maxibiliza os resultados que ele vai ter usando a irrigação que nós fornecemos através da infraestrutura do perímetro”, explicou o gerente do Califórnia, Anderson Rodrigues.

Perímetro Califórnia

O Califórnia atende 373 lotes com o fornecimento de água para irrigação ou dessedentação animal, que ocupam uma área irrigável de 1.360 hectares. Juntos esses produtores irrigantes produziram 29.706 toneladas de produtos agrícolas em 2023, o que rendeu quase R$ 46 milhões, beneficiando diretamente 1.863 pessoas. A irrigação e assistência técnica agrícola da Coderse permitem a produção de feijão-de-corda, milho verde, goiaba, quiabo, acerola, aipim, hortaliças, uva e outras cultivares agrícolas.

“Pretende-se com esse estudo avaliar a aplicação do índice de sustentabilidade no projeto público de irrigação Califórnia, e contribuir com a formulação de uma base para discussões futuras abordando o desenvolvimento sustentável em perímetros irrigados. Por fim, almeja-se produzir artigos e publicá-los em uma revista científica referência da área de ciências ambientais, para que o conteúdo atinja pesquisadores de todo mundo e motive a elaboração de trabalhos similares”, finalizou Carla Tamilys.

Foto: Fernando Augusto/Ascom Coderse