Pessoa oferece dinheiro em grupo telegram para derrubar site em periodo eleitoral

Portal Imprensa 24h denuncia tentativa de ataque cibernético após uma pessoa em grupo do Telegram oferecer dinheiro para tirar o site do ar. Medidas legais já foram tomadas.

Imprensa 24h Denuncia Tentativa de Ataque ao Site: Pessoa Oferece Recompensa em Grupo do Telegram

Hoje, o portal Imprensa 24h recebeu uma denúncia alarmante, revelando uma tentativa de ataque contra a liberdade de expressão e o jornalismo independente em Sergipe. Uma pessoa em um grupo do Telegram, identificado como “Opirataz”, ofereceu uma recompensa de 1000 dólares para quem conseguir derrubar o site do Imprensa 24h. A intenção declarada é tirar o portal do ar por cerca de 20 dias ou até de forma definitiva, levantando suspeitas de que esse ato possa estar ligado a interesses políticos locais que se sentem incomodados com o conteúdo do site.

Essa tentativa de censura é vista como uma clara violação dos princípios democráticos e da liberdade de imprensa, valores fundamentais que norteiam o trabalho do Imprensa 24h. O portal já tomou medidas imediatas para enfrentar essa ameaça, incluindo a formalização de uma denúncia junto às autoridades policiais e o início de uma ação judicial para que o Telegram identifique todos os envolvidos nessa tentativa de crime antidemocrático.

O Imprensa 24h reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e continuará a trazer informações relevantes e imparciais para a população de Sergipe, sem se intimidar por qualquer tentativa de silenciamento.

Fonte Imprensa 24h