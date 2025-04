PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PODEM SE INSCREVER ATÉ DIA 30 DE ABRIL NO MAIOR PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Encerram-se no próximo dia 30 de abril de 2025 as inscrições para o Programa de Ensino Digital da Dell, maior iniciativa de formação profissional voltada para pessoas com deficiência (PCDs) e jovens em situação de vulnerabilidade social já realizada em Sergipe. O projeto é uma realização do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) e da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, da Dell Technologies, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e do IEPRO.

Lançado no dia 2 de abril, o programa oferece 600 vagas gratuitas em cursos na área da tecnologia. A plataforma de ensino é totalmente acessível e contempla diferentes perfis de deficiência, com trilhas de aprendizado em Informática, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Idiomas e Suporte Técnico. Os conteúdos vão desde noções básicas de informática até linguagens de programação, como Python, além de HTML, CSS e metodologias ágeis.

Além da formação online, o projeto também garante acesso a laboratórios físicos para pessoas que enfrentam dificuldades com a internet ou com equipamentos em casa. Os interessados ainda podem agendar o uso de notebooks em espaços colaborativos do Caju Hub – Espaço J. Inácio, na Orla da Atalaia, por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdM-wfWYibLvrhuvPvkJ-ne92D1z199Hl-ykGbUlBMOxH3g/viewform?usp=sharing. As aulas serão ministradas por meio da Plataforma Dell Accessible Learning (DAL), e os participantes terão direito a certificação emitida pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), que será disponibilizada na plataforma em até 60 dias úteis após a conclusão do curso.

As inscrições estão disponíveis até o dia 30 de abril no site: https://leadfortaleza.com.br/dal/selections/79. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail suporte@labldi.com.br ou pelo WhatsApp (85) 9 9946-0145.

