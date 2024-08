Pessoas em situação de rua concluem curso de comidas típicas juninas no Senac

Cinco pessoas em situação de rua concluíram o curso de comidas típicas juninas, ofertado pela unidade do Senac de Aracaju, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O grupo é assistido pela Casa de Passagem Municipal Freitas Brandão.

A coordenadora da Casa de Passagem, Kelly Teles, agradeceu a acolhida de todos e destacou a importância da capacitação para esse público.

“Fomos bem recepcionados pelo Senac e pelas alunas deste curso, que acolheram tão bem os nossos assistidos. Sabemos o quanto é difícil ressignificar histórias e fortalecer a identidade de cada um, e quando a entramos num espaço como esse do Senac e vemos essas pessoas acreditando que é possível recomeçar no mundo lá fora, através do trabalho, da geração de renda, só temos que agradecer”, destacou.

Marcos Vinícius Santana Maia, 45 anos, já trabalhou em estoque e saiu de casa há dois anos por problemas familiares. Viveu nas ruas por um tempo e hoje é um dos assistidos pela Casa de Passagem. Agora, após concluir o curso no Senac, pensa em reconquistar a família e trabalhar.

“Me sinto prestigiado, pois nem todo mundo tem essa oportunidade que está sendo dada a nós. Fomos tratados com respeito e consideração por todos aqui, nestes dias de curso. Após esse curso, é seguir em frente com a vida, e ir aonde Deus permitir”, afirmou.

A diretora de Economia Solidária da Seteem, Elayne de Oliveira Araújo, ressaltou os números de pessoas alcançadas, por meio do convênio com o Senac.

“Cerca de 240 pessoas fizeram esse curso de comidas típicas juninas. E encerramos nesta noite, de maneira muito especial, com a participação desses cinco homens que são assistidos pela Casa de Passagem Freitas Brandão. São pessoas que não tem moradia, estão em situação de rua, e eles vieram aprender sobre culinária junina, que pode representar um recomeço para eles”.

A finalização do curso foi prestigiada pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, que reforçou a importância da parceria.

“Queremos parabenizar os instrutores, os alunos, pois essa conclusão de curso mostra que o Senac está cumprindo o seu papel, que é de inclusão. E é o que estamos fazendo com esse convênio com a Seteem. Estamos trabalhando, todos juntos, para incluir a população que mais necessita, de volta no mercado de trabalho, que é o maior objetivo, para que através do trabalho, tenham dignidade”

“É uma experiência que revela muito a natureza do Senac, que é trabalhar a inclusão social, de forma criativa e ressignificando a vida das pessoas. Nós presenciamos um ambiente extremamente acolhedor, pessoas em situação de rua que foram tratadas com dignidade, pelo instrutor e colegas de curso. Eles saem daqui mais preparados para encarar as diversidades da vida. Com isso podem conseguir empregos. Estamos cumprindo o nosso papel de atuar na sociedade, em parceria com o poder público. E o Senac se coloca como referência no ensino profissionalizante, com tecnologia, inovação, diversidade e inclusão”, afirmou o diretor Regional do Senac SE, Nilson Lima.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Fonte e foto assessoria