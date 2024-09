Petinho de João Grande lidera pesquisa em Riachuelo com 53,65%, diz pesquisa

Pesquisa contratada pela Imprensa 24h revela Petinho de João Grande com ampla vantagem na disputa pela prefeitura de Riachuelo, segundo o Instituto França. Veja os números completos da pesquisa.

Uma pesquisa exclusiva realizada pelo Instituto França, contratada pela Imprensa 24h, revela o cenário atual da corrida eleitoral em Riachuelo. Com número de registro SE-01008/2024, a pesquisa ouviu 586 eleitores entre os dias 23 e 24 de setembro de 2024, e tem uma margem de erro de 4,1 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. A metodologia utilizada foi a de campo, com entrevistas presenciais.

No cenário espontâneo, onde os eleitores indicam seus candidatos sem que opções sejam apresentadas, o atual prefeito, Petinho de João Grande, aparece na liderança com 50,92% das intenções de voto. Confira os resultados completos:

Cenário Espontâneo:

Petinho de João Grande: 50,92%

Helder de Pedão: 17,17%

Cândida: 16,06%

Nulo/Branco: 16,06%

Não sabe/Não respondeu: 10,20%

No cenário induzido, quando os eleitores recebem uma lista de nomes para escolher, a liderança de Petinho de João Grande aumenta para 53,65%. Veja os números:

Cenário Induzido:

Petinho de João Grande: 53,65%

Helder de Pedão: 18,44%

Cândida: 17,69%

Nulo/Branco: 4,41%

Não sabe/Não respondeu: 5,81%

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, ou seja, em quem os eleitores não votariam de forma alguma. Cândida lidera a rejeição com 36,50%, seguida por Petinho de João Grande com 26,64%. Os demais candidatos aparecem com os seguintes índices de rejeição:

Rejeição dos Candidatos:

Cândida: 36,50%

Petinho de João Grande: 26,64%

Helder de Pedão: 14,23%

Nulo/Branco: 5,65

Não sabe/Não respondeu: 13,51%

Essa pesquisa reflete o atual cenário político em Riachuelo, onde Petinho de João Grande, que tenta a reeleição, se mantém como o nome mais forte, com ampla vantagem sobre seus concorrentes.

Fonte Imprensa 24h