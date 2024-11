PGM REALIZARÁ REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO FÓRUM EM DEFESA DA GRANDE ARACAJU, NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

Na próxima quinta-feira, 28, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Procuradoria Geral do Municipal (PGM), recebe representantes do Fórum em Defesa da Grande Aracaju para uma conversa sobre os limites geográficos entre a capital sergipana e São Cristóvão.

O coletivo, formado por técnicos de diversas áreas, como geógrafos, arquitetos, engenheiros, advogados e biólogos, solicitou o encontro para que fossem debatidas iniciativas e atos que possibilitem solucionar a questão a favor dos aracajuanos. O encontro acontecerá às 15h e será conduzido pelo procurador-geral de Aracaju, Sidney Amaral Cardoso, na sede da PGM, situada no Neo Office.

O procurador explica que o encontro acontecerá com o objetivo de ouvir e discutir o que pode e deve ser feito para que Aracaju continue gerindo a área da Zona de Expansão, dando continuidade aos serviços que são prestados pela Prefeitura de Aracaju na região. “Há uma incerteza quanto aos marcos geográficos entre Aracaju e São Cristóvão, o que gerou uma demanda judicial. Por conta disso, a reunião será uma oportunidade de unir esforços para que sejam concretizadas medidas que definam os limites geográficos e assim garantir que a população que lá reside continue sendo assistida por Aracaju”, destacou Sidney Amaral Cardoso.

Segundo ele, um instrumento constitucional e democrático que pode resolver a questão é a realização de um plebiscito. “Essa é a consulta necessária e resolutiva para resolver democraticamente a questão, ouvindo as pessoas, as quais poderão expressar o pertencimento que tem pela cidade de Aracaju, diante de uma gestão consolidada há anos e que, na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, avançou em urbanidade, com a realização de coleta de lixo, construção de escolas e posto de saúde, e que atualmente recebe investimentos para melhorias com a realização de obras do projeto Aracaju Cidade do Futuro”, explicou o procurador-geral.

Por Gilmara Costa – foto Alberto Cezar