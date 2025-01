PIB em Sergipe deve crescer acima da média nacional com 3,6% de alta

Com uma expectativa de aumento de 3,6%, o Produto Interno Bruto (PIB) de Sergipe deve crescer além das expectativas em 2024, superando o resultado do PIB do Brasil (3,5%) e ultrapassando em 1,9 pontos percentuais a projeção publicada em maio de 2024, que previa uma alta de 1,7% no PIB do estado. A avaliação foi publicada nesta terça-feira, 7, no relatório BB Assessoramento Econômico, e foi analisada pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

A projeção demonstra que a economia de Sergipe está se expandindo de forma acelerada. De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, Sergipe tem criado condições econômicas favoráveis e desenvolvido políticas públicas bem-sucedidas, como investimento em infraestrutura, incentivos a novos negócios e expansão de setores econômicos chave, como serviços, turismo, agronegócio e indústria.

“Os dados apresentados reforçam que Sergipe vive um momento histórico de avanço econômico e social, impulsionado pelo papel estratégico do Governo do Estado. O crescimento do PIB acima da média nacional, aliado à geração recorde de empregos formais e à redução da taxa de desocupação para o menor índice da nossa história, é resultado direto das políticas públicas implementadas. Por meio de investimentos em infraestrutura, incentivos aos setores produtivos, como serviços, turismo, indústria e agronegócio, além da qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo, o governo tem promovido um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Esses resultados mostram que Sergipe está no caminho certo, com uma gestão comprometida em criar oportunidades, fortalecer a economia e transformar a vida dos sergipanos”, explica o secretário.

Considerando o ranking do Nordeste, de acordo com a Resenha Regional do Banco do Brasil, Sergipe divide a 4ª posição com Maranhão, Piauí, Pernambuco, ficando atrás da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Já no ranking nacional, Sergipe divide a 13ª posição com Maranhão, Piauí, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina.

No mercado de trabalho, Sergipe comemora o maior estoque de empregos da história, com 344.524 postos de trabalho. Em novembro, Sergipe registrou aumento de 32,9% no saldo de empregos em relação a outubro de 2024, com um saldo de 1.502 postos de trabalho com carteira assinada.

O Comércio foi o setor que puxou o resultado positivo em novembro, com a geração de 1.198 postos de trabalho formais, seguido do setor de Serviços (376), Indústria (56) e Agropecuária (16).

O percentual de crescimento de empregos no período de janeiro a novembro de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior equivale a 22,6%. Destacando-se como 8º a nível nacional e 3º Nordeste com maior percentual de crescimento nesse período.

A taxa de desocupação em Sergipe reduziu de 11,2% no último trimestre de 2023 para 8,4% no terceiro trimestre de 2024, a menor taxa de desocupação da história do estado. Os números evidenciam os efeitos das ações do Governo de Sergipe na geração de emprego e renda.

Com mais pessoas conseguindo acesso a empregos formais ou começando a empreender, fica evidente que a economia local está gerando mais oportunidades de trabalho e as políticas públicas implementadas pelo Governo de Sergipe, como programas de incentivo à criação de empregos, investimentos em setores chave da economia, qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo, estão tendo um impacto positivo.

Outros dados

Sergipe apresentou saldo positivo de 17.385 novos postos de trabalho no ano de 2024 (janeiro a novembro), segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O estado apresentou variação relativa de 5,31% no estoque de empregos, ocupando a 10º colocação no ranking nacional e 4º no âmbito regional.

No 3º trimestre de 2024, Sergipe tinha 1.027.157 pessoas ocupadas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad Contínua, e uma taxa de desocupação de 8,4%, a menor da sua história. O rendimento médio de todos os trabalhos era de R$ 2.344,00.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) mostrou que, na Receita Nominal, Sergipe apresentou crescimento de 13,6% no ano de 2024 (janeiro até outubro), comparado com o mesmo período do ano anterior. Sendo o maior crescimento da região nordeste e 2º no âmbito nacional, atrás apenas do Amazonas (14,3%). Já no Volume de Serviços, Sergipe apresentou crescimento de 7,1% no ano de 2024 (janeiro até outubro), comparado com o mesmo período do ano anterior, destacando-se na 1ª posição da região Nordeste e 2º no âmbito nacional, atrás apenas do Amazonas (9,3%)

E, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, na Receita Nominal, Sergipe apresentou crescimento de 9,6% no ano de 2024 (janeiro até outubro), comparado com o mesmo período do ano anterior. No volume de vendas comércio, houve crescimento de 5,9% no ano de 2024 (janeiro até outubro), comparado com o mesmo período do ano anterior.

Foto: Erick O’Hara