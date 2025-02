Pipeiros e comunidades rurais comemoram lançamento de programa

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) lançou, nesta sexta-feira, 31, no escritório da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) em Poço Redondo, o programa Caravana da Água que marca um importante avanço no combate aos efeitos da seca, garantindo o abastecimento de água a milhares de famílias que sofrem com a dificuldade de ter acesso à água potável.

A proposta tem como foco atender 14 municípios em situação de vulnerabilidade hídrica, promovendo o cadastramento de pipeiros para distribuir água em diversos pontos de abastecimento. Os municípios inicialmente contemplados são: Canindé de São Francisco, Carira, Gararu, Frei Paulo, Macambira, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto.

A ação beneficiará diretamente cerca de 30 mil pessoas, garantindo acesso à água enquanto as obras estruturantes da Adutora do Leite e da Adutora do Curralinho darão uma solução definitiva e, conforme o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, a Caravana iniciou os trabalhos com 40 carros-pipas, podendo ser expandido para até 100 caminhões, dependendo da demanda. “Inicialmente, esses municípios receberão um investimento de R$ 4,3 milhões, podendo ser ampliado conforme a necessidade dos municípios afetados”, assegura.

O lançamento do programa foi celebrado com entusiasmo pelos pipeiros que reconhecem na iniciativa um novo marco no enfrentamento da seca em Sergipe, ação que não era realizada pelo Governo do Estado há mais de dez anos. “A Caravana da Água vai amenizar os problemas hídricos que a população vem enfrentando. Não estamos apenas levando água para essas pessoas, estamos levando esperança. Fazer parte disso não tem preço”, afirma o pipeiro Raimundo Pereira.

Para as famílias que enfrentam dificuldades para obter água para suas necessidades básicas, a Caravana da Água chega como um alívio, pois, além do abastecimento, promove dignidade e qualidade de vida. “A situação está cada vez mais difícil, nós, sertanejos, sofremos muito com a escassez da água. Hoje estou muito feliz porque esse programa vai mudar e melhorar nossas vidas”, declara a produtora rural Josenilde Leite, moradora do Assentamento Florestan Fernandes, em Poço Redondo.

O Programa ‘Caravana da Água’ é uma ação estratégica, fruto do compromisso do Governo do Estado para com a população carente de água. “Na condição de coordenadora do programa, a Defesa Civil Estadual tem um papel fundamental, não somente no processo de avaliação e contratação dos pipeiros aptos a atuarem na Operação Carro Pipa, mas também garantindo que a distribuição da água seja feita de forma organizada, transparente e eficiente”, explica o superintendente da Supdec, o tenente-coronel Luciano Queiroz.

Além do lançamento do programa, o governador Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço para a implantação de 10.000 m² de pavimentação granítica e 10.000 m² de pavimentação asfáltica em diversas vias do município de Poço Redondo, serviço que será executado por meio da Sedurbi, totalizando R$2.275.000,00 em investimentos.

