Pipeiros participam do sorteio para a Operação Carro-pipa

Dos 41 pipeiros cadastrados na Defesa Civil estadual para atuarem na Operação Carro-Pipa (OCP) que faz parte do Programa Caravana da Água, 33 participaram do sorteio realizado na manhã de hoje, 11, no auditório da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Desses, 28 optaram por atuar nos lotes sorteados, quatro desistiram de participar e um ficou como suplente.

Sob a coordenação da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), a Operação Carro-Pipa é uma ação do Governo do Estado que objetiva levar água potável a cerca de 30 mil pessoas em dezenas de localidades que sofrem com o agravamento da seca e estiagem.

Os 28 pipeiros sorteados e devidamente credenciados participaram de uma capacitação, e, por fim, assinaram o termo de ciência e compromisso com a OCP.

Satisfação

Há quatro anos atuando como pipeiro, por meio do Exército Brasileiro, Hércules Jean da Cunha disse estar feliz em ter sido sorteado para a OCP. “Moro em Ribeirópolis e atuarei nas comunidades de Poço Verde. Para mim é uma satisfação estar junto ao Governo do Estado contribuindo no abastecimento de água potável à dezenas de famílias”, explicou.

“Tobias Barreto foi contemplado com dois lotes que irão atender 48 localidades, principalmente na região mais árida do município, onde a água potável tem mais dificuldade de chegar. Como coordenador municipal, agradecemos ao Governo do Estado por esse programa que beneficiará as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e hídrica. Sabemos que essa operação trará melhores condições de sobrevivência, porque água é saúde, é vida e o nosso município que é tão extenso carece desse bem universal”, afirmou Elenaldo Alves de Meneses.

O coordenador da operação, major Alysson de Carvalho, destacou que o Governo do Estado possibilitou a elaboração de um planejamento detalhado para a realização da OCP. “Com muita transparência, começamos com o credenciamento, a vistoria dos caminhões e por fim, o sorteio. Após todas as instruções da operação aos pipeiros, nosso objetivo agora é que passados os trâmites legais, todos os sorteados possam atuar o mais rápido possível”, ressaltou.

Segundo o superintendente da Supdec, tenente-coronel Luciano Queiroz, dos 14 municípios incluídos na OCP, três não tiveram os lotes contemplados. “Alegando dificuldades de deslocamento entre suas localidades onde residem e os lotes disponíveis, nenhum dos presentes manifestou interesse em prestar serviço aos municípios de Macambira, Gararu e Pedra Mole. A Supdec ressalta que o credenciamento continua disponível para os pipeiros que quiserem participar da operação e buscará alternativas viáveis para levar água potável aos lotes que não foram contemplados, atendendo, dessa forma, a toda população sergipana que passa por crise hídrica”, enfatizou.

Foto: Marcos Rodrigues