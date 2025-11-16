Pipoca do Pré-Caju curte trios dedicados ao Arraiá do Povo e Verão SE

Iniciado na última sexta-feira, 14, o Pré-Caju, considerado a maior prévia carnavalesca do Brasil, seguiu animando os foliões da pipoca neste sábado, 15. O evento contou com dois blocos que divulgam festejos já consolidados no calendário cultural do estado: Verão Sergipe e Arraiá do Povo. O objetivo é que visitantes de todas as partes do Brasil e do exterior conheçam a força dessas celebrações. Os blocos gratuitos são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, esta integração simboliza o compromisso do Governo com a valorização das expressões culturais. “O Pré-Caju é uma vitrine nacional e uma oportunidade de mostrar o que Sergipe tem de mais autêntico. Trazer o São João e o Verão Sergipe para a avenida significa reafirmar nossa identidade e fortalecer o trabalho dos artistas, dos fazedores de cultura e de toda a cadeia criativa. Sergipe pulsa cultura o ano inteiro, e é isso que estamos trazendo para a pipoca”, destacou.

Durval Lelis, ex-integrante das bandas Asa de Águia e Eva, agitou a pipoca no trio Verão Sergipe. Com mais de 30 anos de carreira, ele acumulou sucessos e fãs de todas as regiões. “É muito bom estar em Aracaju, inserido neste grande projeto Verão Sergipe. Estou realizado, feliz e agradecido por participar dessa performance de entretenimento, dando ao público a energia da alegria. Essa integração das bandas com o povo, mais próximo do trio e longe das cordas do bloco, cria simpatia e aproximação, o que só engrandece o evento”, afirmou Durval.

Já o cantor sergipano Mikael Santos, de Itabaiana, liderou o trio do Arraiá do Povo, considerado o maior arraiá à beira-mar do Brasil, e cuja valorização tem crescido a cada edição. “Pela primeira vez puxando um trio, esse dia vai ficar na minha memória e na de quem curtiu junto. Estou muito feliz por participar, pois mostra o apoio e incentivo do Governo aos artistas sergipanos”, disse Mikael.

Público aprova

De Aracaju, Anthunes Mota é fã de carteirinha de Durval Lelis. “Me sinto lisonjeado de ter o Durval aqui na pipoca do Verão Sergipe. É muito bom ter uma atração de peso como ele, mostra a importância dessa festa. Essa grande iniciativa do Verão Sergipe, que traz o trio para convidar e divulgar as atrações, conduz não só nós, moradores, como os turistas. Isso valoriza o turismo na nossa cidade e reforça o quanto o carnaval sergipano é inclusivo e forte”, afirmou.

Diretamente da Bahia, Flávio Nascimento aproveitou a oportunidade para prestigiar seu ídolo e conhecer a força do carnaval sergipano. “Foi uma experiência muito boa viver o Carnaval de Sergipe através desse projeto. É muito bacana, ainda mais trazendo o Durval Lelis, grande atração baiana, e Mikael Santos, que só vem crescendo na música. Agora que conheci o Carnaval de Sergipe, já pretendo voltar para o ano que vem. O Pré-Caju mostra o que Sergipe tem de melhor”, garantiu.

Alex Carvalho, de Itabaiana, destacou o caráter inclusivo dos blocos gratuitos. “Essa iniciativa é fantástica. Ter grandes artistas se apresentando sem cordas faz com que o povo de Sergipe possa aproveitar a festa de forma única e democrática. Eu venho todos os anos e considero os blocos do Verão Sergipe e do Arraiá do Povo os melhores do evento. É muito bom ver essa inclusão e valorização das tradições sergipanas”, destacou.

Também do interior do estado, Júlio Santos, participante fiel do evento, enfatizou o impacto do investimento cultural: “O Pré-Caju é, há muitos anos, a maior prévia carnavalesca. O Governo de Sergipe investe bastante no turismo e na cultura. Estou aqui há mais de dois anos, sempre venho e sou fã dessa festa, principalmente por ser gratuita. A pipoca engrandece ainda mais tudo isso, e ver tanta gente aproveitando só confirma o sucesso dessa festa”, pontuou.

A festa segue neste domingo, 15, com a agitação e energia de Timbalada puxando o trio Verão Sergipe, às 16h30, seguido pelo brega do Natanzinho Lima, que comanda o trio Arraiá do Povo, às 17h30.