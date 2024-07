PL de Fábio Reis é sancionado, reconhecendo Lagarto como a Capital Nacional da Vaquejada

Na última segunda-feira, 22, a Presidência da República sancionou o Projeto de Lei 3.324/2019, de autoria do deputado federal Fábio Reis, atualmente licenciado como secretário na Representação de Sergipe em Brasília, que confere a Lagarto o título de “Capital Nacional da Vaquejada”. Este marco representa um reconhecimento significativo da rica história e da importância cultural, econômica e esportiva do município, que é uma das maiores cidades de Sergipe.

Com uma história que remonta ao início do século XVII, Lagarto possui uma tradição enraizada na agropecuária, especialmente na vaquejada, que ao longo dos anos se tornou um dos principais patrimônios culturais do município. Desde 1963, a cidade sedia um dos mais tradicionais eventos de vaquejada do Brasil, realizado no Parque de Vaquejada Zezé Rocha. Em 2016, a criação do Parque das Palmeiras reforçou ainda mais o papel de Lagarto como um centro de excelência para o esporte equestre, atraindo vaqueiros de todo o país.

“Este título é um reconhecimento merecido para Lagarto, que há muito tempo se destaca como uma referência nacional nesse esporte. É uma conquista que celebra a história e a cultura da nossa cidade e a consolida como um importante polo de desenvolvimento econômico”, comemorou Reis.

De acordo com o secretário, a prática da vaquejada em Lagarto também se destaca pelo compromisso com o bem-estar animal. “O Parque das Palmeiras é reconhecido como o mais moderno do Brasil, contando com uma estrutura que prioriza o cuidado e a segurança dos animais envolvidos nas competições. As iniciativas locais incluem regulamentos para garantir a integridade dos animais, promovendo um ambiente de respeito e responsabilidade”, finalizou o autor do PL.

Os relatores da matéria foram a deputada Delegada Katarina (PSD/SE), na Câmara, e o senador Rogério Carvalho (PT/SE), no Senado.

Texto: Assessoria Fábio Reis