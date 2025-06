PL de Nitinho torna a Festa do Caminhoneiro de Itabaiana Patrimônio Cultural Imaterial

Tradição desde 1966, festa já rendeu o título de capital nacional do caminhão à Itabaiana

O deputado federal Nitinho Vitale (PSD‑SE) protocolou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2508/2025, com o objetivo de reconhecer oficialmente a Festa do Caminhoneiro, de Itabaiana, em Sergipe, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

A proposta foi protocolada em 23 de maio e aguarda tramitação nas comissões pertinentes.

A Festa do Caminhoneiro, considerada a maior do gênero no país, ocorre anualmente em junho, no município de Itabaiana, reconhecido como Capital Nacional do Caminhão.

“Com mais de 50 anos de tradição – a primeira edição foi em 1966 – o evento combina programação religiosa, carreatas, concursos, shows musicais e uma feira de caminhões, reunindo milhares de profissionais e turistas”, destaca o parlamentar.

Vitale defende que o projeto é fundamental para dar ao evento maior força de proteção legal e apoio institucional: “o reconhecimento nacional como Patrimônio Cultural permitirá implementar políticas de preservação, apoio à transmissão intergeracional e valorização cultural dessa festa”.

A iniciativa segue o exemplo de Itabaiana, que já declarou a festa como patrimônio cultural e turístico local por meio da Lei nº 2.775/2024, sancionada em julho de 2024.

História – Itabaiana possui forte identidade ligada ao transporte rodoviário, ostentando cerca de cinco mil caminhões para aproximadamente cem mil habitantes, o que reforça seu título de “Capital Nacional do Caminhão” .

A festa integra o calendário religioso local, ocorrendo durante o trezenário de Santo Antônio, padroeiro do município, com destaque no dia 12 de junho – Dia dos Caminhoneiros .

Programação – Os festejos incluem carreata mirim, concurso da Rainha dos Caminhoneiros, exposição de veículos, atrações musicais e atividades religiosas, além de fomentar a economia local por meio do turismo e comércio .

Tramitação – O PL nº 2508/2025 foi apresentado em 23 de maio de 2025. Agora, está em análise nas comissões da Câmara, como a Comissão de Cultura e de Constituição e Justiça. Caso avance, o reconhecimento federal pode fortalecer mecanismos de fomento, preservação e difusão da manifestação cultural.

Por Eliz Moura – Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Itabaiana