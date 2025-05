PL reconhece a Academia Lagartense de Letras como de Utilidade Pública

A Academia Lagartense de Letras tem utilidade pública reconhecida por meio de Projeto de lei do deputado estadual Ibrain de Valmir (PV). A propositura de número 485/2024, aprovada na Assembleia Legislativa, ja foi sancionada e visa valorizar e fortalecer o papel da instituição na promoção da cultura, da literatura e da educação em Sergipe, especialmente no Centro-Sul sergipano.

Fundada com o objetivo de fomentar a produção literária, preservar a memória regional e incentivar a leitura, a ALL é hoje uma das principais entidades culturais do interior do estado.

“Com a aprovação do projeto, a Academia Lagartense de Letras poderá ampliar sua atuação, celebrar convênios e firmar parcerias com o poder público estadual, além de ter acesso facilitado a políticas de incentivo à cultura e à educação”, explicou o parlamentar lagartense.

A iniciativa representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição ao longo dos anos, contribuindo para a formação de novos escritores, a valorização de talentos locais e a preservação da identidade cultural de Lagarto e região.

Fundada em abril de 2013, a Academia é presidida pelo professor, jurista e escritor, Paulo Andrade Prata, que assumiu o órgão no ano de 2014, e terá como sede o Centro Silvio Romero.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)