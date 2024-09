PLANEJAMENTO OPERACIONAL E DE INTELIGÊNCIA DA SSP INTERCEPTA AUTORES DE CRIMES DURANTE FERIADO

Como resultado do planejamento operacional e de inteligência da Segurança Pública do Estado, diversas ocorrências foram mapeadas em tempeal e tiveram rápida resposta das polícias Civil e Militar em Sergipe. Dentre as ocorrências atendidas, houve a interceptação dos autores de uma chacina no povoado Lajes, em Nossa Senhora Aparecida. Além desses casos, as polícias também atuaram na rápida resposta a ocorrências de feminicídio, tentativa de homicídio, desordens e violência política.

No tocante à chacina, após uma confusão em um bar na noite do sábado, 7, seis pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo feitos por três homens. Em intervenção rápida das polícias Civil e Militar, um dos investigados pelo crime foi preso na noite do crime. Já durante o domingo os outros dois investigados entraram em confronto com as equipes policiais no momento em que as equipes tentavam prendê-los.

Aracaju

Na capital, equipes da Polícia Militar atuaram no atendimento a uma ocorrência de tumulto e desordem na parte de baixo da ponte que liga Aracaju à cidade de Barra dos Coqueiros. Devido à proporção do fato, militares de duas unidades foram encaminhados ao local. Lá, as equipes intervieram, já que suspeitos estavam com objetos que poderiam ser utilizados como armas, o que demandou a atuação técnica da Polícia Militar.

São Cristóvão

Durante o feriado da Independência do Brasil, a Polícia Militar foi acionada por conta de um vídeo supostamente de disparos de arma de fogo em meio ao desfile cívico em São Cristóvão. As equipes da corporação estiveram no local e não comprovaram disparos de arma de fogo, tampouco pessoas feridas. As equipes mantiveram-se presentes no local reforçando a segurança pública da população.

Umbaúba

Em Umbaúba, as equipes policiais receberam informações de que o vidro de uma loja pertencente a uma candidata à prefeitura havia sido estourado. As equipes policiais foram ao local e fizeram o levantamento da ocorrência. A Delegacia de Umbaúba já investiga o caso e está fazendo a coleta de imagens de câmeras de segurança e também de depoimentos de eventuais testemunhas.

Monte Alegre e Boquim

Ainda durante o fim de semana, as polícias registraram uma tentativa de homicídio e um feminicídio na cidade de Monte Alegre. A vítima de feminicídio é a ex-companheira do investigado. Já a vítima da tentativa de homicídio era o atual companheiro da mulher morta na investida criminosa. As equipes policiais já fizeram os levantamentos sobre a ocorrência e estão atuando para a prisão do investigado, que foi identificado.

Já em Boquim as equipes policiais foram informadas de que uma mulher foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro após uma discussão. A vítima precisou de atendimento médico. Logo após a comunicação da ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram ao local e identificaram o suspeito do crime, que foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública segue atuando de forma integrada para garantir a segurança dos cidadãos sergipanos, demonstrando a capacidade de resposta rápida e eficaz diante das ocorrências registradas. O trabalho contínuo das forças policiais tem sido fundamental para enfrentar desafios e manter a ordem pública, especialmente em períodos de alta demanda como feriados.

Com informações e foto SSP