Planejamento urbano e meio ambiente serão pauta de reunião

Revisão do Plano Diretor de Aracaju, obras de infraestrutura, como a construção de pontes, viadutos, canais e grandes avenidas, bem como o conflito envolvendo o limite entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão serão objeto de debate em reunião organizada por ambientalistas e técnicos, entre outros profissionais e militantes sociais.

A reunião, de iniciativa do Fórum em Defesa da Grande Aracaju, acontecerá na manhã desta sábado, 15, na Associação dos Moradores do Conjunto Santa Lúcia, no Bairro Jabotiana.

A ideia das entidades é que sejam aprovadas propostas conjuntas para cada um dos temas, de forma que possam interferir para a adoção de medidas que resultem nas melhores decisões para as cidades envolvidas, seja Aracaju, sejam as demais cidades da Região Metropolitana.

Sobre a Revisão do Plano Diretor de Aracaju, os organizadores do evento entendem que apesar de bastante atrasada, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), não pode queimar etapas, tão pouco acelerar o processo. Na visão dos arquitetos, urbanistas e geógrafos ouvidos pela reportagem, todas as etapas da construção do novo Plano Diretor de Aracaju serão muito importantes, principalmente o diagnóstico e as audiências públicas. “Um bom diagnóstico, que possa identificar os pontos fortes e os pontos fracos; que possa fazer um raio-x da Aracaju que temos e da Aracaju que queremos, pode ser decisivo para o futuro da população.”, afirma Joseilton Nery Rocha, integrante do Fórum em Defesa da Grande Aracaju e da Sociedade Jabotiana Viva.

José Firmo, que é também integrante do Fórum em Defesa da Grande Aracaju e Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Robalo, em Aracaju, prega que ouvir a população é um passo de relevância durante a revisão do Plano Diretor. “As audiências se constituem em importante ferramenta para se identificar as necessidades da cidade, por bairros, por classes sociais, em suma, por cada grupo de interesse.”

Sobre as obras de infraestrutura os organizadores pretendem levantar os problemas relacionados aos danos ambientais, aos impactos de vizinhança, às desapropriações de particulares e ao que está sendo feito pelos envolvidos com os projetos e com a execução das obras para mitigar os impactos.

Entre as grandes obras que serão abordadas estão a construção de canal e avenida nos bairros Areia Branca e Matapoã, na antiga Zona de Expansão Urbana de Aracaju; a duplicação que o Governo do Estado pretende fazer em cerca de um quilômetro da Rodovia dos Náufragos, sobre uma extensão área de lagoa natural e a construção de pontos e viadutos ligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio e este ao município de Barra dos Coqueiros.

Também será debatida a disputa entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão por áreas de bairros da antiga Zona de Expansão, passando pelo Bairro Santa Maria, chegando ao Bairro Jabotiana.

Ao final da reunião poderão ser aprovadas ações e atividades para cada um dos temas, desde a apresentação de representações e requerimentos em cada Poder, órgão ou instância, até a mobilização popular.

Por José Firmo – Por: Jorge Henrique