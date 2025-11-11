Plataforma de publicidade mobile “Bubling” estreia no Brasil com ativações e camarote no Pré-Caju

Lançamento acontece em Sergipe, nesta sexta-feira, 14, com ação gamificada para retirada de abadás e espaço exclusivo de relacionamento durante a maior previa carnavalesca do país

A Bubling, plataforma de publicidade mobile da Bubling Tech & Mídia Ltda., fará seu lançamento oficial no Brasil durante o Pré-Caju 2025, em Aracaju, a partir desta sexta-feira, 14 de novembro. A estreia marca a chegada de uma tecnologia que representa um novo comportamento global de consumo de mídia mobile, colocando Sergipe como o primeiro estado do país a receber a novidade.

Desenvolvida por uma equipe de tecnologia 100% sergipana, liderada por Matheus Augusto, CTO da Bubling Tech & Mídia, a plataforma transforma a tela bloqueada do celular em um novo espaço de mídia inteligente, exibindo anúncios interativos em formatos como vídeos curtos, banners animados, gifs e conteúdos gamificados. A solução conecta marcas e consumidores por meio de uma experiência inovadora, que alia visibilidade publicitária e recompensas reais para os usuários.

“A Bubling é mais do que uma plataforma de mídia. É um novo comportamento do usuário que já está se espalhando pelo mundo. E o nosso ponto de partida no Brasil não poderia ser outro senão Sergipe, um estado com talento, criatividade e forte conexão com a inovação”, afirma Kaleo Pinheiro, CEO da Bubling Tech & Mídia.

A Bubling estará presente em todos os pontos de retirada de abadás do Pré-Caju, com uma equipe exclusiva orientando o público a baixar o aplicativo e participar desse novo comportamento digital. Quem realizar o download e o credenciamento no app poderá participar de um incrível sorteio, com prêmios que incluem R$10 mil em dinheiro, smartphones iPhone 17 e Samsung S25 e um PlayStation 5. Além disso, a marca contará com uma equipe circulando no camarote do evento, promovendo experiências interativas e reforçando a presença da Bubling como protagonista da inovação durante a festa. A ação é realizada em parceria com a Avast, líder global em cibersegurança, que oferece 70% de desconto em produtos da marca aos participantes.

A marca também estará presente com um camarote exclusivo, voltado a convidados, criadores de conteúdo e parceiros. O espaço, assinado pela VC Vahle, será dedicado a experiências de marca, produção de conteúdo e relacionamento estratégico, reforçando o propósito da Bubling de unir tecnologia, engajamento e conexões reais.

“A chegada da Bubling ao Brasil representa a união entre inovação e experiência humana. Nosso papel é transformar esse lançamento em uma vitrine viva da marca, onde as pessoas não apenas veem tecnologia, mas fazem parte dela”, destaca Grace Franco, CEO da Vc Vahle e responsável pela estratégia de posicionamento, comunicação e relacionamento do lançamento.

Além da inovação em mídia digital, a Bubling também contará com o Portal A8SE, do Sistema Atalaia de Comunicação, como fonte oficial de conteúdo jornalístico dentro da plataforma. O A8SE será responsável por abastecer o aplicativo com notícias e informações de credibilidade sobre cotidiano, política, economia, entretenimento e esportes, fortalecendo a proposta da Bubling de oferecer uma experiência completa de publicidade, informação e conexão para os usuários.

O lançamento em Aracaju marca o início da expansão nacional da Bubling, consolidando Sergipe como berço de uma tecnologia brasileira com alcance global. A plataforma chega ao mercado com o propósito de redefinir o modelo de mídia digital, unindo publicidade, conteúdo e recompensas em um só ambiente, além de transformar o celular em uma nova forma de interação entre pessoas e marcas.

Texto e foto NV Assessoria