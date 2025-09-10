PLATAFORMA DO GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 511 VAGAS DE EMPREGO NESTA QUARTA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR 

Nesta quarta-feira (10), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 511 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Mecânico de equipamentos industriais (2 vagas)

Garçom (2 vagas)

Manicure (1 vaga)

Administrador financeiro (1 vaga)

Profissionais de educação física (1 vaga)

Auxiliar de desenvolvimento infantil – exclusiva para PcD (1 vaga)

Pizzaiolo (1 vaga)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (1 vaga)

Administrador financeiro (1 vaga)

Ajustador mecânico de manutenção (1 vaga)

Açougueiro (3 vagas)

Vendedor em comércio atacadista (1 vaga)

Vendedor porta a porta (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Atendente central de telemarketing (4 vagas)

Pedreiro (20 vagas)

Estância

Mecânico de diesel e eletricidade (1 vaga)

Operador de retroescavadeira (1 vaga)

Salgado

Confeiteiro (1 vaga)

Foto: Léo Mecenas