PLATAFORMA DO GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 554 VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR

Os sergipanos e sergipanas começam a semana com inúmeras oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 4, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 554 vagas de emprego através da plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), o ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’.

Para se cadastrar na plataforma e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

GO Sergipe em números

Lançada em março deste ano, a ferramenta que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente, já tem mais de 19 mil trabalhadores cadastrados, 402 empresas parceiras registradas e 268 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Consultor de vendas (1 vaga)

Contador (1 vaga)

Auxiliar de padeiro (1 vaga)

Pedreiro (7 vagas)

Auxiliar de limpeza – exclusiva para PcD (1 vaga)

Auxiliar de montador de fotolito (1 vaga)

Montador (1 vaga)

Promotor de vendas (1 vaga)

Auxiliar de recepção (3 vagas)

Analista de comunicação (2 vagas)

Auxiliar judiciário (2 vagas)

Assistente de mídias sociais (2 vagas)

Vendedor de comércio varejista (2 vagas)

Técnico de comunicação de dados (3 vagas)

Marceneiro (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de obras (7 vagas)

Ajudante de obras – exclusiva para PcD (5 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Itabaiana

Alinhador de pneus (1 vaga)

Supervisor de vendas comercial (1 vaga)

Estância

Encanador (2 vagas)

Lagarto

Técnico mecânico na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos (1 vaga)

Foto: Léo Mecenas