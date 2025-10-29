PLATAFORMA DO GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 936 VAGAS DE EMPREGO NESTA QUARTA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR

Nesta quarta-feira, 29, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 936 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Empregado doméstico nos serviços gerais (1 vaga)

Empregado doméstico faxineiro (1 vaga)

Merendeiro (exclusiva PcD) (2 vagas)

Pedreiro (1 vaga)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3 vagas)

Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Oficial de manutenção predial (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (exclusiva PcD) (1 vaga)

Administrador (estágio em administração) (1 vaga)

Operador de caixa (1 vaga)

Atendente de posto de gasolina (4 vagas)

Recepcionista de hotel (4 vagas)

Vendedor pracista (2 vagas)

Lagarto

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Consultor de vendas (1 vaga)

Auxiliar de logística (1 vaga)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3 vagas)

Controlador e vendas (1 vaga)

Mecânico de auto em geral (3 vagas)

Itabaiana

Atendente de lojas (2 vagas)

Estância

Analista administrativo (1 vaga)

Consultor de vendas (35 vagas)

Porteiro industrial (exclusiva PcD) (6 vagas)

Classificador de tecidos (exclusiva PcD) (6 vagas)

Foto: Ascom Seteem