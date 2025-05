Plataforma GO Sergipe disponibiliza mais de 400 oportunidades de emprego

Mais de 12 mil pessoas já se cadastraram na plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) – GO Sergipe, que, nesta segunda-feira, 19, dispõe de 473 oportunidades de trabalho formal em todo o estado. A ferramenta de recrutamento do Governo de Sergipe é gerenciada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e oferece atendimento digital.

Dentre as vagas abertas para Aracaju, estão as de fiscal de prevenção de perdas (4 vagas); desenhista de cartografia (1 vaga); alinhador de pneus (1 vaga); instalador de sistemas (1vaga); montador de sistemas (1 vaga); auxiliar de cozinha (2 vagas); ajudante de cozinha (1 vaga); atendente balconista (1 vaga); e operador de caixa (1 vaga).

Além da capital, há, também, muitas chances de colocação no interior sergipano, tais como auxiliar administrativo (2 vagas), em Nossa Senhora do Socorro; desenhista de cartografia (1 vaga), em Estância; servente de construção civil (2 vagas), em Itabaiana; uma vaga para alinhador de pneus, em Lagarto; 2 vagas para instalador – reparador de redes e cabos telefônicos, na Barra dos Coqueiros, entre outras.

Existem, ainda, vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD): são seis vagas para auxiliar administrativo, em Nossa Senhora do Socorro; uma para auxiliar de almoxarifado, em Aracaju, e uma vaga para auxiliar administrativo, na Barra dos Coqueiros.

Atendimento presencial

Mais de 240 empresas estão recrutando e um total de 12.620 pessoas estão cadastradas na plataforma. Quem tiver dificuldade de acesso ou dúvida quanto ao uso da ferramenta, pode buscar o atendimento presencial das 7h às 13h, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira. É necessário levar documentação pessoal e comprovante de residência, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores, quando for o caso.

Além das oportunidades de trabalho, a plataforma digital GO Sergipe também é o meio de inscrição nos programas de qualificação gratuitos do governo, como o ‘Qualifica Sergipe’ e o ‘Primeiro Emprego’.

Foto: João Vitor Lobo