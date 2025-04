Plataforma GO Sergipe já abriu quase mil vagas de emprego no estado

Quase mil vagas de empregos já foram disponibilizadas na plataforma “GO Sergipe – Geração de Oportunidade”, ferramenta digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Já são quase nove mil usuários com currículos cadastrados na plataforma, e mais de 170 empresas disponibilizando oportunidades de trabalho em 15 municípios do estado.

Por meio da plataforma digital, já é possível buscar vagas em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Propriá, Rosário do Catete, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto. A expectativa é ampliar cada vez mais esse atendimento.

A equipe técnica da Secretaria do Trabalho tem ido até o interior do estado para captar vagas de emprego e apresentar a plataforma para a iniciativa privada. Quem é empregador também saiu ganhando com o GO Sergipe, visto que, agora, é possível recrutar novos talentos de forma rápida e prática, basta informar quais vagas estão abertas, começar o processo seletivo e acessar os currículos dos profissionais com o perfil para a empresa.

“O trabalho feito de maneira presencial no NAT passou a ser feito, também, de maneira digital. Isso é uma forma de respeito ao cidadão, expandir a nossa atuação no interior de Sergipe e evitar que o trabalhador tenha que se deslocar para concorrer a uma vaga de emprego”, explica o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

Além disso, empreendedores e pessoas em busca de cursos de qualificação também podem se inscrever para concorrer a uma vaga nas turmas abertas dos programas ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’, também disponíveis na ferramenta.

Atendimento ‘Fi-gital’

Com a chegada da plataforma GO Sergipe, o NAT, agora, tem um atendimento “Fi-gital”, que reúne a estrutura física à ferramenta digital para atender cada vez melhor o seu público. O Governo de Sergipe, por meio da Seteem, continua atendendo presencialmente na sede do NAT, auxiliando o cadastro de quem tiver dificuldade ou ainda estiver com dúvidas. A sede fica na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, e o funcionamento permanece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h,

Para se cadastrar no site do GO Sergipe, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. A equipe técnica do NAT também auxilia as pessoas que ainda não têm este acesso. Além disso, no atendimento presencial é preciso portar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Outras informações podem ser consultadas via WhatsApp, pelo número (79) 99958-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis no Instagram da Seteem, @trabalho.se; e do NAT, @nat_sergipe.

Foto: Ascom Seteem