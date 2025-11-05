Plataforma GO Sergipe oferta 1035 vagas de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 5, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 1035 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Padeiro confeiteiro (1 vaga)

Motorista de carro de passeio (1 vaga)

Agentes, assistentes e auxiliares administrativos (1 vaga)

Arquiteto de edificações (1 vaga)

Pedreiro de acabamento (5 vagas)

Técnico em agrimensura (1 vaga)

Topógrafo (2 vagas)

Técnico em saúde bucal (1 vaga)

Vendedor orçamentista (1 vaga)

Coordenador de obras (construção civil) (1 vaga)

Encarregado de padaria (1 vaga)

Pizzaiolo (1 vaga)

Vendedor porta a porta (1 vaga)

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Almoxarife (1 vaga)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Auxiliar nos serviços de alimentação (2 vagas)

Recuperador de crédito (10 vagas)

Açougueiro (4 vagas)

Padeiro (4 vagas)

Cozinheiros (4 vagas)

Auxiliar de padeiro (4 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Servente de limpeza (exclusiva PcD) (1 vaga)

Consultor de vendas (1 vaga)

Capela

Analista de laboratório químico (exclusiva PcD) (2 vagas)

Estância

Consultor de vendas (50 vagas)

Boquim

Técnico de eletricidade (1 vaga)

