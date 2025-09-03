Plataforma GO Sergipe oferta 519 vagas de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 3, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 519 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.
Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.
Confira algumas das vagas disponíveis por município:
Aracaju
Auxiliar de limpeza (1 vaga)
Recepcionista de consultório médico ou dentário (1 vaga)
Pedreiro de alvenaria (3 vagas)
Assistente administrativo (1 vaga)
Auxiliar administrativo – exclusiva para PcD (5 vagas)
Agente de portaria – exclusiva para PcD (5 vagas)
Técnico de enfermagem – exclusiva para PcD (5 vagas)
Auxiliar de limpeza – exclusiva para PcD (5 vagas)
Açougueiro (3 vagas)
Pizzaiolo (3 vagas)
Estância
Carregador e descarregador de caminhões (4 vagas)
Auxiliar de linha de produção – exclusiva para PcD (8 vagas)
Operador de retroescavadeira (1 vaga)
Itabaianinha
Costureiro (4 vagas)
Barra dos Coqueiros
Pedreiro (20 vagas)
Foto: Ascom Seteem