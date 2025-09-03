Plataforma GO Sergipe oferta 519 vagas de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 3, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 519 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de limpeza (1 vaga)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1 vaga)

Pedreiro de alvenaria (3 vagas)

Assistente administrativo (1 vaga)

Auxiliar administrativo – exclusiva para PcD (5 vagas)

Agente de portaria – exclusiva para PcD (5 vagas)

Técnico de enfermagem – exclusiva para PcD (5 vagas)

Auxiliar de limpeza – exclusiva para PcD (5 vagas)

Açougueiro (3 vagas)

Pizzaiolo (3 vagas)

Estância

Carregador e descarregador de caminhões (4 vagas)

Auxiliar de linha de produção – exclusiva para PcD (8 vagas)

Operador de retroescavadeira (1 vaga)

Itabaianinha

Costureiro (4 vagas)

Barra dos Coqueiros

Pedreiro (20 vagas)

Foto: Ascom Seteem