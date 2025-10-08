Plataforma GO Sergipe oferta 661 vagas de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 8, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 661 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado (até 10/10/2025) na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Merendeiro (exclusiva PcD) (2 vagas)

Vendedor de comércio varejista (1 vaga)

Porteiro (1 vaga)

Vendedor interno (1 vaga)

Auxiliar de escrituração fiscal (1 vaga)

Auxiliar administrativo (1 vaga)

Supervisor de atendimento ao cliente (1 vaga)

Supervisor comercial (1 vaga)

Supervisor administrativo (1 vaga)

Motorista de ônibus urbano (8 vagas)

Consultor imobiliário (1 vaga)

Pedreiro (5 vagas)

Maruim

Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4 vagas)

Barra dos Coqueiros

Encarregado de construção civil e manutenção (1 vaga)

Estância

Servente de limpeza (exclusiva PcD) (1 vaga)

Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários (1 vaga)

Laranjeiras

Recepcionista de hotel (1 vaga)

Jardineiro (2 vagas)

Piscineiro (1 vaga)

Foto: Ascom Seteem